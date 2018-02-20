Android‘li akıllı telefonlarda varsayılan kısa mesaj uygulamasını değiştirmek için izlenmesi gereken aşamalara bakacağız. 2014 yılında Google, Android işletim sisteminde kullanıcıların varsayılan SMS uygulamasını değiştirebilmesine olanak tanıdı ve diğer üreticilerin de bu özelleştirme imkanını sunmalarını sağladı. Kullanıcılar çeşitli özelleştirme ve güvenlik kaygıları nedeniyle diledikleri SMS uygulamalarını tercih etmek isteyebilir.

İşlem esasında farklı marka / model akıllı telefonlarda farklı yöntemlerle uygulanabiliyor, biz bu yazıda stock Android yüklü ürünler ve Samsung akıllı telefonlarda varsayılan kısa mesaj uygulamasını değiştirmek için ne yapılması gerektiğine değineceğiz.

Android: Varsayılan Kısa Mesaj Uygulamasını Değiştirmek

Stock Android 8.1 Oreo işletim sistemi yüklü akıllı telefonlarda varsayılan SMS uygulamasını değiştirmek için:

Öncelikle üçüncü parti bir uygulama yüklemeniz lazım. Biz Textra uygulamasını beğeniyoruz ancak çok sayıda alternatif de mevcut.

Bildirim alanından aşağı doğru kaydırma hareketi yapın.

Settings menüsüne erişim sağlayan dişli çark simgeli butona dokunun.

Apps & Notifications seçeneği ile devam edin.

Aşağı doğru kaydırma yapın ve Advanced ‘a dokunun.

‘a dokunun. Default apps ‘e erişin.

‘e erişin. SMS app seçeneğine girin.

seçeneğine girin. Buradan yeni SMS uygulamasını kolayca seçebilirsiniz.

Güncel Samsung Galaxy akıllı telefonlarda varsayılan SMS uygulamasını değiştirmek için:

Öncelikle üçüncü parti bir uygulama yüklemeniz lazım. Biz Textra uygulamasını beğeniyoruz ancak çok sayıda alternatif de mevcut.

Bildirim alanından aşağı doğru kaydırma hareketi yapın.

Settings menüsüne erişim sağlayan dişli çark simgeli butona dokunun.

menüsüne erişim sağlayan dişli çark simgeli butona dokunun. Apps ‘e girin.

‘e girin. Sağ üst kısımda bulunan ve üç noktalı simgeye sahip olan butonu kullanın.

Default apps‘e erişin.

Messaging apps ‘e dokunun.

‘e dokunun. Kullanmak istediğiniz kısa mesaj uygulamasını seçin.

OK butonuna dokunarak seçiminizi onaylayın.

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