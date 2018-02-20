Cihazınızın ekranı kırılmış, ekranı çizilmiş veya ekranı çatlamışsa bir yerden sonra elbet sıkıntı çıkaracaktır. Sizin de bu ekranı değiştirmeniz gerekecektir. General Mobile GM 6 Ekran Değişimini kendiniz de yapabilirsiniz. Bu yazımız size bu konuda rehber olacaktır. Ayrıca bu işlemi yaparken cihazın herhangi bir yerine baskı uygulamayınız. Bu baskı daha kötü sonuçlar çıkaracaktır

Gerekli olan ekipmanlar

Tornavida

Cımbız

General Mobile GM6 Dokunmatik Ekran Değişimi

Öncelikle cihazınızı Güç tuşundan kapatın. Sonrasında arka kapağı çıkartın. Cihazın arkasında bulunan tüm vidaları sökün.

Vidaları sökme işlemi tamamlanınca cımbız yardımıyla alt tarafta bulunan plastik alanı yerinden çıkartın. Alanı yerinden çıkarırken sert bir baskı uygulamayın. Alan plastik olduğu için kırılabilir.

Şimdi ise sıra üstteki alanı çıkarmaya geldi. Bu alanda önemli çipler olduğu için daha çok dikkatli olmak gerekiyor. En küçük bir çizik çok büyük sorunlara sebep olabilir. Ayrıca tornavidanın ucu bu alanı çizilebileceği için tornavidayı çiplere sürtmekten kaçının.

Artık her şey hazır durumda. Artık bu ekran ile işiniz kalmadı. Şimdi dikkatlice ekranı sökün. Yeni ekranı takmadan önce takacağınız alanı yumuşak bir fırça ile temizleyin ve ekranın kenarlarının geleceği yerlere yapıştırıcıyı sürün. Ardından yeni ekranı alana yerleştirin.

General Mobile GM 6 Ekran Değişimi işlemi tamamlandı. Son olarak da söktüğünüz parçaları dikkatlice yerlerine oturtun. Ardından vidalar ile parçaları tutturun ve kapağı takın. Uygun ekran fiyatları için akillitelefon.com/forum adresinden destek alabilirsiniz.