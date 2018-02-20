Kod İle Çöken iPhone’u Düzeltmek için izlenmesi gereken aşamaları ele alıyoruz. Kısa süre önce keşfedilen bir açık iOS işletim sistemli iPhone ve iPad’lerde bazı uygulamaların çökmesine neden oluyor. Sorun mesajlaşma uygulamalarına spesifik karakter içeren mesajın gönderilmesiyle oluşuyor.

iOS 11 işletim sistemli cihazlara Hindistan’da konuşulan Telugu dilinden spesifik bir karakteri içeren mesaj gönderildiğinde ilgili mesajlaşma uygulaması çökmekte. Bu sorundan yalnızca iOS’in Messages uygulaması değil; WhatsApp, Outlook ve Facebook Messenger gibi üçüncü parti mesajlaşma ve e-posta uygulamaları da etkileniyor. Bu açık Springboard’un çökmesine sebep olurken ilgili mesajlaşma uygulaması mesajı sürekli yüklemeye çalıştığı için açılamaz hale geliyor.

Neyse ki Kod İle Çöken iPhone’u Düzeltmek mümkün. İşlem kolayca halledilebiliyor, ancak bir arkadaşınızın yardımına ihtiyacınız olacak.

Kod İle Çöken iPhone’u Düzeltmek

WhatsApp ya da herhangi başka bir uygulamadan gelen bu spesifik mesaj nedeniyle uygulamayı açamaz hale geldiyseniz bir arkadaşınızdan size çöken uygulama üzerinden mesaj göndermesini isteyin.

Aldığınız mesajın bildirimine bildirim alanından dokunun ve mesajı açın.

Mesajlaşma uygulamasında geriye gidin ve mesajlaşma konu / başlıklarının olduğu arayüzü görüntüleyin.

Uygulamanın çökmesine neden olan Telugu dili karakterini içeren mesajı silin.

Bu işlem sorununuzu çözecektir. iPhone’da WhatsApp gibi üçüncü parti bir uygulamada bu sorunu yaşadıysanız uygulamayı basitçe silebilir ve daha sonra yeniden yüklemeyi de deneyebilirsiniz. Bunun ardından mesajlaşma başlıklarının olduğu arayüzde uygulamanın çökmesine neden olan mesajın bulunduğu konuşmayı da silin.

Sorun nedeniyle akıllı telefonun çökmesi ve yanıt vermemesi de söz konusu olabiliyor. Böyle bir tabloyla karşı karşıyaysanız iPhone’u Lightning kablosuyla bilgisayarınıza bağlayın. Cihaz bilgisayara bağlıyken cihazı yeniden başlamaya zorlayın. Bunun için;

iPhone X, iPhone 8 veya iPhone 8 Plus’ta ses seviyesini artırma butonuna basıp hemen bırakın. Ses seviyesini azaltma butonuna basıp hızlıca bırakın. Ardından, kurtarma modu ekranını görene kadar yan butona basılı tutun.

iPhone 7 / iPhone 7 Plus’ta yan buton ve ses azaltma butonuna aynı anda basılı tutun. Kurtarma modu ekranını görene kadar butonlara basılı tutmaya devam edin.

iPhone 6s ve önceki modellerde, iPad’de ve iPod touch’ta ise hem ana ekran düğmesini hem de üst (ya da yan) butona aynı anda basılı tutun. Kurtarma modu ekranını görene kadar butonlara basılı tutmaya devam edin.

Bilgisayarınızdaki iTunes yazılımında geri yükleme ve güncelleme seçeneğini gördüğünüzde Geri Yükle‘yi seçin.

Peki iPhone’da herhangi bir uygulamanın bu şekilde mesajla çökmesini engellemek için ne yapmanız gerekiyor? Apple bu açık ortaya çıkınca kolları sıvadı ve iOS işletim sisteminin 11.2.6 versiyonunu kullanıma sundu. iOS 11.2.6 işletim sistemi versiyonunda bu açık kapatılıyor, cihazların spesifik Telugu karakterini içeren mesajla çökmesinin önüne geçiliyor. Kısacası akıllı telefonunuzun yazılımını güncellemeniz lazım. Konunun detaylarına burada değinmiştik.

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