Nokia TA-1071 Akıllı Telefonu FCC Onayını Aldı

Nokia MWC 2018’de bir etkinlik yapacak ancak hâlâ neyin tanıtılacağı konusu gizemini sürdürüyor. Neyse ki son haftalarda ortaya çıkan sızıntılarla önceki haberlerimizde iki yeni Nokia telefonundan bahsetmiştik. Barselona etkinliği haftaya başlıyor ve bu telefonları orada görmeyi umuyoruz.

Bunlardan biri Nokia 1 ve hazırlığın son evresine gelinmiş görünüyor. FCC listesine girmeyi başarmış yeni modelin kod adı Nokia TA-1071. Modelin FCC tarafından onay verilmiş olması her an raflara girmeye hazır olduğu anlamına geliyor.

Nokia 1 134 mm uzunluğunda, 50 mm genişliğinde ve çaprazda 136 mm ölçülüyor. Bu da yaklaşık 5.35 ince eşit. Önceki sızıntılardaki çerçeve göz önüne alındığında gerçek ekran boyutu 5 ince daha yakın olabilir. Listede bantlar, frekanslar ve anten konumu gibi bazı teknik ayrıntıların geçtiği Bluetooth 4.0, 4G LTE ve WiFi 2.4 GHz gibi bağlantı özellikleri de listeleniyor.

Nokia 1‘in aşırı ucuz bir cihaz olması bekleniyor. Bu da Nokia 2’nin 99 USD’lik fiyatının da altına yerleşecek demektir. Bir diğer önemli detay ise 16:9 en-boy oranı ve LED flaşlı kamera.