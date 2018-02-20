Herhangi bir nedenden dolayı telefonunuzun arka kapağı çizilmiş olabilir. Telefonunuzun bu kötü görüntüsünü arka kapağını değiştirerek iyileştirebilirsiniz. Bu yazımızda Samsung Galaxy A3 (2016) Arka Kapak değişimi işlemini ele aldık. İşlem sonrasında karşılaşabileceğiniz hata veya sorunların, sorumluluğunun kendinize ait olduğunu unutmayınız.

Gerekli olan ekipmanlar

Sökme aparatı

Sıcak hava tabancası

Samsung Galaxy A3 (2016) Arka Kapak Değişimi

Öncelikle eğer varsa ısı makinesi yardımıyla, yoksa sıcak hava tabancası ile telefonunuzun arka kapağını biraz ısıtın.

Düz uçlu sökme aparatından yardım alarak yavaşça arka kapağı kaldırmaya başlayın. Uçtan uca sökme aparatını hiç kaldırmadan da sürükleyebilirsiniz.

Bunun ardından telefonunuzun kasasını düz uçlu bir aparatla temizleyin. Bu işlem sonrasında arka kapağınıza geri dönün.

Şimdi ise, yeni arka kapağınızın koruyucu filmini çıkartın. Bu sayede takılmaya hazır hale gelecektir.

Yeni arka kapağını kasasına yerleştirin. Ardından her yanına baskı uygulayarak boşluk kalmamasını sağlayın. Eğer kasanın yanlarında boşluk kalırsa, yeni kapağınızın zarar görmesine sebep olabilir.

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