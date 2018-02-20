Samsung Galaxy Grand Prime’a Android 8.1 Oreo yüklemek için izlenmesi gereken aşamalara bakıyoruz. Samsung’un 2014 yılında kullanıcılarla buluşturduğu, o dönemin uygun fiyatlı / ekonomik cihazlarından olan Galaxy Grand Prime kutusundan Android 4.4.4 KitKat işletim sistemi versiyonuyla çıkıyordu ve son olarak Android 5.1 Lollipop güncellemesini aldı.

Güncelleme desteği uzun süre önce son bulan bu akıllı telefona TWRP recovery yükleyip root attığınız takdirde geliştirici Hassan Sardar‘ın hazırladığı Lineage OS 15.1 custom ROM çözümü ile Android 8.1 Oreo versiyonuna geçiş imkanınız var.

ROM henüz yeni olduğu için sorun ve eksikleriyle ilgili yeterli bilgi yok. Hemen her custom ROM çözümünde olduğu gibi bu ROM’un da çeşitli sorun ve eksikleri olabilir. Bu nedenle ROM’u flash’lamadan önce nandroid yedeğinin alınması önem teşkil ediyor. Kişisel bilgileriniz için buradaki uygulamalardan birisini kullanarak yedek almanız öneriliyor. USB Debugging seçeneği etkinleştirilmeli. Cihazı yeteri kadar şarj ettiğinizden emin olun.

Samsung Galaxy Grand Prime’a Android 8.1 Oreo Yüklemek (Custom ROM)

NOT: Custom ROM yüklemelerinin ardından cihazda bazı bileşen, uygulama ve servisler sorun çıkarabilir veya hiç çalışmayabilir. Stock ROM’a geri dönmek durumunda kalabilirsiniz. İşleme başlamadan önce bu risklerin olduğunu aklınızdan çıkarmayın. Sorumluluğun tamamen kendinizde olduğunu unutmayın.