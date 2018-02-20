Samsung Galaxy S6’nızın bataryası arızalanmış olabilir. Bu durumda bataryanızı değiştirerek telefonunuzu yeniden hayata döndürebilirsiniz. Bu yazımızda Samsung Galaxy S6 Batarya değişimi işleminin nasıl yapılacağını anlatacağız. İşlem sonrasında karşılaşabileceğiniz hata veya sorunların, sorumluluğunun kendinize ait olduğunu unutmayınız.

Gerekli olan ekipmanlar

Sıcak hava tabancası

Sökme aparatı

Pena

Vantuz

Samsung Galaxy S6 Batarya Değişimi

İlk önce Güç tuşunu kullanarak telefonunuzun kapanmasını sağlayın. Ardından arka yüzünü sıcak hava tabancası ile bir süre ısıtın.

Arka kapağın daha kolay sökülebilmesi için köşelerine penalar yerleştirin. Bir diğer pena ile hafifçe arka kapağını kaldırın.

Şimdi ise, görselde göstermiş olduğumuz yerlerde bulunan civataları sökmeniz gerekiyor. Sivri uçlu vida yardımıyla vidaları sökün.

Samsung Galaxy S6’nın ön tarafına gelin. Sıcak ısı tabancanız ile bir süre boyunca ekranınıza ısı verin.

Vantuzu ekranınıza yapıştırın. Bir yandan vantuzu kendinize doğru çekerken, bir yandan da penayı ekranınıza yerleştirin. Sökme aparatınızı kullanarak uçtan uca yavaşça hareket edin.

Küçük iğne aparatı ile yan tarafta yer alan SIM kart yuvasını yerinden çıkartın.

Şimdi ise, altta baş parmağınızla destek vererek kasanızı ayırın.

Kameranızın sol tarafındaki küçük bağlantı kablosunu yerinden kaldırın.

Son olarak, bataryanızı ince uçlu bir aparat yardımıyla yuvasından çıkartabilirsiniz. Geri takımında ise anlattığımız işlemlerin tam tersini yapmanız gerekiyor.

Bu yazıda kullanılan parçaları uygun fiyatlı nereden edinebileceğiniz konusunda yardım almak için forum sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.