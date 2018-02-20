Wi-Fi ağınıza bağlanan aygıtlar, internet hızını düşürebilir. Sizin haberiniz olmadan Wi-Fi ağına bağlanan kişiler de internet ağınıza bağlanmış olabilir. Bu kişileri görüntülemek için Wi-Fi ağına bağlanan aygıtları görüntüleyebilirsiniz. Wi-Fi ağına bağlanan aygıtları görüntüleme işlemi için yazımızı okumaya devam edin…

Wi-Fi Ağına Bağlanan Aygıtları Görüntüleme

Wi-Fi ağına bağlanan aygıtları görüntüleme işlemi için Windows bilgisayara ihtiyacınız var. Windows bilgisayarınıza indireceğiniz Wireless Network Watcher isimli program, Wi-Fi ağına bağlanan aygıtları görüntüleme işleminde sizlere yardımcı olacaktır. Programı bilgisayarınıza indirmek için buraya tıklayın.

Programı Windows bilgisayarınıza indirdikten sonra kurun ve çalıştırın.

Wi-Fi ağına bağlı aygıtları görüntülemek için, programın ana ekranında sol üst köşede yeşil renkli başlat butonuna tıklayın.

Tarama başlatıldıktan sonra Wi-Fi ağınıza bağlı aygıtların görüntülenme işlemini tamamlaması için programın taramayı tamamlamasını bekleyin.

Tarama işlemi bittikten sonra, Wi-Fi ağınıza bağlanan aygıtlar görüntülenecektir.

Wi-Fi Ağını Diğer Kullanıcılardan Koruma

Wi-Fi ağını diğer kullanıcılardan korumak için Windows işletim sistemli bilgisayarınıza SoftPerfect Wi-Fi Guard‘ı indirin. Programı indirmek için buraya tıklayın.

Programı bilgisayarınıza indirdikten sonra programın ana ekranının sol üst köşesinde yer alan Dosya seçeneğine dokunun. Buradaki seçeneklerden Ayarlar‘a tıklayın ve açılan pencerenin en altında üst üste sıralanmış üç seçeneği işaretleyin. Tamam‘a dokunun.

Seçenekleri işaretledikten sonra programın ana ekranına geri dönün. Sol üst köşede bulunan simgelerden Şimdi Tara‘ya tıklayın.

Tarama işlemi bittikten sonra Wi-Fi ağınıza bağlı tüm cihazlar listelenecektir ve ağınıza tanımadığınız bir cihaz katıldığında program, size, bunu bildirecektir.

Wi-Fi Ağına Bağlanan Aygıtları Görüntüleme ve diğer tüm konular hakkında sorularınızı bize forumumuz üzerinden yeni konu açarak iletebilirsiniz. Forumumuza gitmek için buraya tıklayın.