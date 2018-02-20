Xperia XZ2 Compact MWC Öncesinde Sızdırıldı

Bir kullanıcı Xperia Blog tarafından yayımlanan bir gönderiye bıraktığı yorumda Sony Xperia XZ2 Compact’e ait olduğu iddia edilen bir fotoğrafı paylaştı. Cihazın bu hafta sonu düzenlenecek MWC etkinliğinde duyurulması planlanıyor. Yorumcu Xperia Z5 Compact’in yanında görünen cihazın Xperia XZ2 Compact’in prototipi olduğunu belirtmiş.

Yorumcu ayrıca Sony’nin sahnede göstereceği cihaz ile fotoğraftaki prototip arasında farklılıklar olabileceğinden bahsetmiş. Bu elbette bir ihtimal zira prototipler her zaman final ürünü yansıtmayabilir. Telefonda kıvrımlı bir arka tasarımı var ve Sony’nin alışılagelmiş kutu tasarımından ayrılmış görünüyor.

Grisha isimli yorumcu telefonun 3.5 mm kulaklık girişine sahip olmadığını ve diğer Xperia XA2 modellerinde olduğu gibi parmak izi okuyucusunun arkaya konulduğunu belirtmiş. Bu kullanıcı son olarak final modelde üst kısımdaki çerçevenin biraz daha ince olacağını söylemiş.