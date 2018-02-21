Zamanlayıcı uygulamalarını kullanarak Android telefonunuzu işlevsel hale getirebilir, hayatınızın her alanında yapacağınız işe odaklanabilirsiniz. Zamanlayıcı uygulamaları, yapacağınız işe sizi odakladığı gibi, sizi motive de eder. Motivasyonunuzu artıracak zamanlayıcı uygulamaları, Google Play Store‘dan ücretsiz bir şekilde akıllı telefonunuzda indirilebilir.

Android İçin En İyi Üç Zamanlayıcı Uygulaması

1- Goodtime Pomodoro

Goodtime Pomodoro isimli uygulama, ders çalışırken üst düzey verim almanızı sağlayacak Android uygulamasıdır. Uygulama, Pomodoro tekniği ile çalışır. 25 dakika ders, 5 dakika mola tekniğine Pomodoro tekniği denir.

Goodtime Pomodoro ile ders çalışırken hem keyif hem de verim alabilirsiniz. Uygulamayı akıllı telefonunuza indirmek için buraya tıklayın.

2- 5217

5217, iş yaparken veya ders çalışırken 52 dakika çalışmanızı ve 17 dakika mola vermenizi sağlar. 5217 isimli uygulamayı kullanarak yaptığınız işin verimini artırabilirsiniz. Uygulama, sizi her mola başlangıcı ve bitişinde alarmla uyarır. Basit kullanıcı arayüzü ile 5217’den alacağınız alarm bildirimlerinin zil sesini de değiştirebilirsiniz.

5217’yi buraya tıklayarak Android telefonunuza indirebilirsiniz.

3- Interval Timer

Interval Timer, yukarıda bahsettiğimiz zamanlayıcı uygulamalarından bağımsızdır. Bu uygulama herhangi bir teknikle çalışmaz. Çalışacağınız zamanı, mola zamanını ve kaç set mola yapacağınızı Interval Timer’ı kullanarak ayarlayabilirsiniz.

Uygulamayı buraya tıklayarak Google Play Store’dan indirebilirsiniz.

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