Android telefonunuzda çağrı kayıtlarını ve SMS’leri yedekleyebilirsiniz. Çağrı kayıtlarını ve SMS’leri yedekleme işlemi telefon hafızasında bir sorun oluştuğunda veya telefon fabrika ayarlarına döndürüldüğünde, SMS ve çağrı kayıtlarının kaybolmamasını sağlar.

Yedekleme işlemi, telefon değiştirdiğinizde veya verilerin tamamını başka bir telefona aktarmak istediğinizde de işinize yarar. Android işletim sistemli akıllı telefondan iOS işletim sistemine sahip telefona geçtiğinizde de yedeklediğiniz tüm verileri cihazınıza aktarabilirsiniz.

Android Oreo: Çağrı Kayıtlarını ve SMS’leri Yedekleme

Android Oreo işletim sistemini kullanan bir akıllı telefona sahipseniz çağrı kayıtlarını ve SMS’leri yedekleme işlemi oldukça basittir.

Yedekleme işlemini, Ayarlar > Sistem > Yedekleme‘ye giderek yapabilirsiniz. Tüm verileriniz Google Drive hesabınızda saklanır. Google Drive’da çağrı kayıtları ve SMS’leri yedeklemenin yanı sıra fotoğraflarınızı, rehberdeki kişilerinizi ve uygulama verilerinizi de yedekleyebilirsiniz.

Yedekleme işleminde dikkat etmeniz gereken husus, verileri hangi Google Drive hesabınıza yedeklediğinizi ve bu hesabın şifresini unutmamaktır. Aksi taktirde yedeklediğiniz verilerinize bir daha erişemezsiniz.

Google Drive’da yedekleme işlemini isterseniz sadece bir veri üzerine de yapabilirsiniz. Örneğin, sadece SMS’leri yedekleyebilir, diğer verilerin yedeklenmesini istemeyebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış.

Telefonunuzda Google Drive yüklü değilse buraya tıklayarak Google Drive’ı ücretsiz olarak Android Oreo işletim sistemli akıllı telefonunuza indirebilirsiniz.

Çağrı Kayıtlarını ve SMS’leri Yedekleme hakkında tüm sorularınızı bize forumumuz üzerinden yeni konu açarak iletebilirsiniz. Forumumuza gitmek için buraya tıklayın.