iOS cihazınızın ana ekranı, telefon kutudan çıktığı ve ilk kez açıldığı andan itibaren biraz karışık olabilir. Ana ekranı düzenlemek ve telefondaki uygulamalara kolayca erişmek istiyorsanız iOS cihazlarda ana ekranı düzenleyebilirsiniz. Uygulamaları ana ekranda konumlandırmak ve iOS cihazlarda ana ekranı düzenlemek için yazımızı okumaya devam edin…

iOS: Ana Ekranı Düzenleme

iOS cihazlarda ana ekranını düzenlemek için izlemeniz gereken birkaç farklı adım vardır.

1- Ana Ekran Düzenini Sıfırlayın

Ana ekran düzenini sıfırlayarak ana ekranı düzenleme işlemine başlayabilirsiniz. iPhone veya iPad‘inizin Ayarlar bölümüne gidin. Ayarlar ekranında listelenen başlıklardan Genel’e dokunun. Ardından ekranı biraz aşağı kaydırarak Sıfırla seçeneğine tıklayın. Bu ekranda telefonun tüm ayarlarını sıfırlayabilirsiniz. Ana ekran düzenini sıfırlamak için Ana Ekran Yerleşimini Sıfırla seçeneğine dokunun.

2- Bir Şema Seçin

Uygulamaları ana ekranda alfabetik olarak, rengine, işlevine göre sıralayabilir veya benzer görevi yapan uygulamaları bir klasör içine sığdırabilir, oluşturduğunuz klasörü isimlendirebilirsiniz.

Uygulamaları ana ekranda konumlandırmak için, konumlandırmak istediğiniz uygulamanın üzerine basılı tutun ve ekranın bir kez titremesini bekleyin. Daha sonra tekrar uygulama logosunun üzerine basılı tutarak ekranda hareket ettirin.

3- Size Uygun Bir Ana Ekran Oluşturun

Uygulamalarınızı klasörler içinde toplayacaksanız tek bir ana sayfa ekranı yeterlidir. Ancak uygulamalarınızı yan yana yerleştirmek istiyorsanız birden fazla sayfaya ihtiyaç duyabilirsiniz. Ana ekranınızın ilk sayfasına sıklıkla kullandığınız uygulamaları, ikinci sayfasına ise daha az ihtiyaç duyduğunuz uygulamaları yerleştirin.

4- Kullanmadığınız Uygulamaları Kaldırın

Kullanmadığınız uygulamaları telefonunuzdan kaldırın. Bazı uygulamalar telefonunuzun ana ekranında yer alıyor ancak hiç kullanmıyorsunuz… Bu uygulamaların arka planda çalıştığının ve şarjınızı da tükettiğinin farkındaysanız uygulamanın üzerine ana ekranda basılı tutun ve ekran bir kez titredikten sonra uygulama logosunun sol üstünde çıkan çarpı işaretine tıklayarak uygulamayı telefondan kaldırın.

iOS cihazınızda arka planda çalışarak hangi uygulamanın pili ne kadar tükettiğini öğrenmek istiyorsanız cihazın Ayarlar > Pil bölümüne gidebilirsiniz.

iOS Cihazlarda Ana Ekranı Düzenlemek ve diğer tüm konular hakkında sorularınızı bize forumumuz üzerinden yeni konu açarak iletebilirsiniz. Forumumuza gitmek için buraya tıklayın.