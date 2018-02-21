iOS: Wi-Fi Bağlanma Sorunu ve Çözümü

Aygıtınızdan ya da Wi-Fi ağından kaynaklı olarak, iPhone veya iPad‘inizde Wi-Fi ağına bağlanma sorunu yaşayabilirsiniz. Bu makalemizde sizlere, karşılaştığınız Wi-Fi ağına bağlanma sorununun çözümünü anlatacağız. Ancak aşağıda yazılan ipuçlarını uygulamadan önce sorunun nereden kaynaklandığını öğrenmek önemlidir. Bunun için, ilk olarak, bağlanma sorunu yaşadığınız Wi-Fi ağına diğer cihazlardan da bağlanmayı deneyin.

iOS: Wi-Fi Bağlanma Sorunu ve Çözümü

1- Wi-Fi’nin Açık Olup Olmadığını Kontrol Edin

Ana ekranı yukarı doğru kaydırarak Wi-Fi butonuna tıkladığınızda Wi-Fi özelliği etkinleşmeyebilir. Bu yüzden iOS cihazınızın Ayarlar > Wi-Fi bölümüne gidin. Wi-Fi özelliğinin açık olup olmadığını kontrol edin.

2- Cihazı Yeniden Başlatın 

Wi-Fi ağına şifreyi doğru girmenize rağmen cihazınız Wi-Fi’ya bağlanmakta zorluk çekiyorsa cihazı yeniden başlatın. Daha sonra Wi-Fi ağına yeniden bağlanmayı deneyin.

3- Wi-Fi Ağını Unutun

Wi-Fi ağı “İnternet Bağlantısı Yok” uyarısı veriyorsa cihazınızda Ayarlar > Wi-Fi’ya gidin ve uyarı veren Wi-Fi ağının üzerine bir kez dokunun. Seçeneklerde yer alan Bu Ağı Unut‘a bir kez tıklayın.

4- Ağ Ayarlarını Sıfırlayın

Yukarıdaki adımları eksiksiz uygulamanıza rağmen Wi-Fi ağına bağlanma sorunu yaşıyorsanız Ayarlar > Genel > Sıfırla‘ya gidin ve Ağ Ayarlarını Sıfırla seçeneğine tıklayın. Bu seçenek, tüm Wi-Fi ağlarının şifrelerinin ve verilerinin unutulmasını sağlar.

 

Wi-Fi Ağına Bağlanma Sorunu ve Çözümü hakkında tüm sorularınızı bize forumumuz üzerinden yeni konu açarak iletebilirsiniz. Forumumuza buraya tıklayarak gidebilirsiniz.

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