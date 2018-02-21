iPhone’u Çökerten Kod ve Çözümü konusunu ele alıyoruz. Geçtiğimiz günlerde Apple’ın iPhone ve iPad modellerinde yer verdiği iOS işletim sisteminde önemli bir açık tespit edildi. Bu açık cihaza gönderilen ve spesifik bir karakteri içeren mesajı alan uygulamanın kilitlenip bozulmasına ve bazı durumlarda iOS işletim sisteminin de bu durumdan ciddi şekilde etkilenmesine neden oluyor. Kullanıcılar bazı durumlarda ilgili mesajlaşma uygulamasını açamıyor, bazı durumlarda ise iPhone açılamaz hale geliyor.
Bu sorundan yalnızca iOS’in Messages uygulaması değil; WhatsApp, Outlook ve Facebook Messenger gibi üçüncü parti mesajlaşma ve e-posta uygulamaları da etkileniyor. Neyse ki iPhone’u Çökerten Kod için çözüm yöntemi var. Bu sorunu yaşamamış kullanıcıların cihazlarını nasıl koruma altına alabileceklerine de değineceğiz.
iPhone’u Çökerten Kod ve Çözümü
Sorun nedeniyle akıllı telefonun çökmesi ve yanıt vermemesi söz konusu olabiliyor. Böyle bir tabloyla karşı karşıyaysanız iPhone’u Lightning kablosuyla kişisel bilgisayarınıza bağlayın. Cihaz bilgisayara bağlıyken cihazı yeniden başlamaya zorlayın. Bunun için;
- iPhone X, iPhone 8 veya iPhone 8 Plus’ta ses seviyesini artırma butonuna basıp hemen bırakın. Ses seviyesini azaltma butonuna basıp hızlıca bırakın. Ardından, kurtarma modu ekranını görene kadar yan butona basılı tutun.
- iPhone 7 / iPhone 7 Plus’ta yan buton ve ses azaltma butonuna aynı anda basılı tutun. Kurtarma modu ekranını görene kadar butonlara basılı tutmaya devam edin.
- iPhone 6s ve önceki modellerde, iPad’de ve iPod touch’ta ise hem ana ekran düğmesini hem de üst (ya da yan) butona aynı anda basılı tutun. Kurtarma modu ekranını görene kadar butonlara basılı tutmaya devam edin.
- Bilgisayarınızdaki iTunes yazılımında geri yükleme ve güncelleme seçeneğini gördüğünüzde Geri Yükle‘yi seçin.
WhatsApp ya da herhangi başka bir uygulamadan gelen bu spesifik mesaj nedeniyle uygulamayı açamaz hale geldiyseniz bir arkadaşınızdan size çöken uygulama üzerinden mesaj göndermesini isteyin.
- Aldığınız mesajın bildirimine bildirim alanından dokunun ve mesajı açın.
- Mesajlaşma uygulamasında geriye gidin ve mesajlaşma konu / başlıklarının olduğu arayüzü görüntüleyin.
- Uygulamanın çökmesine neden olan Telugu dili karakterini içeren mesajı silin.
Bu işlem sorununuzu çözecektir. iPhone’da WhatsApp gibi üçüncü parti bir uygulamada bu sorunu yaşadıysanız uygulamayı basitçe silebilir ve daha sonra yeniden yüklemeyi de deneyebilirsiniz. Bunun ardından mesajlaşma başlıklarının olduğu arayüzde uygulamanın çökmesine neden olan mesajın bulunduğu konuşmayı da silin.
Peki iPhone’da herhangi bir uygulamanın ya da iOS işletim sisteminin bu şekilde mesajla çökmesini engellemek için ne yapmanız gerekiyor? Apple bu açık ortaya çıkınca kolları sıvadı ve iOS işletim sisteminin 11.2.6 versiyonunu kullanıma sundu. iOS 11.2.6 işletim sistemi versiyonunda bu açık kapatılıyor, cihazların spesifik Telugu karakterini içeren mesajla çökmesinin önüne geçiliyor. Kısacası akıllı telefonunuzun yazılımını güncellemeniz lazım. Konunun detaylarına burada değinmiştik.
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