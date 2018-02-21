iPhone’u Çökerten Kod ve Çözümü konusunu ele alıyoruz. Geçtiğimiz günlerde Apple’ın iPhone ve iPad modellerinde yer verdiği iOS işletim sisteminde önemli bir açık tespit edildi. Bu açık cihaza gönderilen ve spesifik bir karakteri içeren mesajı alan uygulamanın kilitlenip bozulmasına ve bazı durumlarda iOS işletim sisteminin de bu durumdan ciddi şekilde etkilenmesine neden oluyor. Kullanıcılar bazı durumlarda ilgili mesajlaşma uygulamasını açamıyor, bazı durumlarda ise iPhone açılamaz hale geliyor.

Bu sorundan yalnızca iOS’in Messages uygulaması değil; WhatsApp, Outlook ve Facebook Messenger gibi üçüncü parti mesajlaşma ve e-posta uygulamaları da etkileniyor. Neyse ki iPhone’u Çökerten Kod için çözüm yöntemi var. Bu sorunu yaşamamış kullanıcıların cihazlarını nasıl koruma altına alabileceklerine de değineceğiz.

iPhone’u Çökerten Kod ve Çözümü

Sorun nedeniyle akıllı telefonun çökmesi ve yanıt vermemesi söz konusu olabiliyor. Böyle bir tabloyla karşı karşıyaysanız iPhone’u Lightning kablosuyla kişisel bilgisayarınıza bağlayın. Cihaz bilgisayara bağlıyken cihazı yeniden başlamaya zorlayın. Bunun için;