Nokia 8, 4 GB bellek, 3090 mAh kapasiteye sahip batarya, çift arka kamera ile teknoloji pazarına girdi. Telefonun en ilgi çekici özelliği, ön kamera ve arka kamerayı aynı anda kullanarak çekim yapabilme. Bu imkanın kullanıcılara sunulması, Nokia 8’i diğer telefonlardan bir adım öne çıkartabilir. Telefonun ilgi çekici özelliğinin olmasının yanı sıra bir de can sıkıcı problemi var. Kullanıcılar, Nokia 8 açılmama sorunu ile karşı karşıya.

Nokia 8 açılmama sorunu, telefona yüklediğiniz yüksek boyutlu uygulamaların yaşattığı sistem çökmesi sorunundan dolayı ortaya gelmiş olabilir. Eğer telefonunuz ağır bir darbe aldıktan sonra açılmama sorunu yaşıyorsa bu yazımızda bahsettiğimiz çözümler işinize yaramayabilir.

Nokia 8 Açılmama Sorunu ve Çözümü

Hard Reset

Telefonun karşılaşması muhtemel, sistem çökmesi sorunu için telefona Hard Reset atın. Nokia 8’e Hard Reset atmak için Güç tuşu + Ses Yükseltme tuşuna aynı anda basılı tutun. Açılmayan Nokia 8 telefonunuz için Hard Reset işlemi işe yarayacaktır.

Telefonu Şarja Takın

Kapandıktan sonra bir daha açamadığınız Nokia 8 akıllı telefonunuzu şarja takın. Telefonun, şarja takıldıktan sonra tepki verip vermemesi önemli değildir. 10 dakika bekledikten sonra telefonunuzda Hard Reset işlemini tekrar uygulayın.

Nokia 8 açılmama sorunu tüm çözüm yollarını uygulamanıza rağmen halen daha devam ediyorsa telefonu teknik servise götürün.

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