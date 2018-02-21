Qualcomm Fırtına Gibi Esti: Hızlı Wi-Fi, Yeni VR Platformu, AI, Ses ve Fazlası

Qualcomm’un yeni duyuruları teknoloji dünyasını heyecanlandırdı. Öyle ki duyurulara bakarak teknoloji sektörünün ne yöne gittiğinin kablosuz bir resmini almak mümkün.

Wi-Fi 802.11ax

Akıllı telefon ve bilgisayarlar için ilk entegre 802.11ax çözümü. Wi-Fi ac ile kıyaslandığında daha üstün; ağ hızını iki katına çıkartırken yüzde 67 daha az güç tüketecek. 2019’un ilk yıllarında çıkması bekleniyor.

Düşük Bluetooth enerji tüketimi özelliği sayesinde bataryadan yüzde 75 daha az enerji çekilecek. Ayrıca yeni bir Wi-Fi Alliance Certified Vantage programı sayesinde açık alanlardaki Wi-Fi ile 3G/4G’nin etkileşimi en aza indirilecek.

VR

Oculus, Vive ve diğerleri kendi başına çalışan VR kulaklıkları hazırlıyorlar ve bunlar mobil çipsetlerden besleniyor. Qualcomm, Snapdragon 845’den güç alan yeni bir VR referans tasarımı tanıttı. Platform 2,400 x 2,400 piksel çözünürlükte 120 kare saniye hızında görüntüleme yapabiliyor.

Yeni Adreno 630 grafik birimi (önceki GPU’lardan yüzde 30 daha hızlı), yeni Adreno Foveation göz izleme teknolojisi ile birleşerek kullanıcının ekrana baktığı yerleri daha yüksek çözünürlükte işleyerek gösteriyor. Çip 6 DoF izleme ve SLAM teknolojilerini destekliyor. Bunların hepsi Adreno GPU ve Hexagon DSP üzerinde etkili biçimde gerçekleşiyor.

AI – Yapay Zeka

Qualcomm ayrıca yapay zekayı da geliştirme peşinde; hem de yeni bir motorla. Snapdragon 845 üzerinde çalışan bir yazılım ve 835, 660 ve hatta 820 bile destekliyor.

Ses

Snapdragon 845 Qualcomm’un Broadcast Audio teknolojisini destekliyor. Bu sayede kablosuz olarak bir cihazdan diğerine müzik akışı sağlanabiliyor. QCC5100 çipseti ise gerçek kulaklık deneyimi için hazırlanmış. Çip 4 x 4 mm boyutunda ve yüzde 65 daha az güç tüketiyor.

PC

Qualcomm Microsoft, Asus, HP ve Lenovo ile anlaşarak “Always Connected PC” kataloğunu genişletecek. Bu 4G LTE destekli bilgisayarlar dünyadaki çok sayıda ağ içinden kendilerine bir ev bulacak. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.

Şirket aynı zamanda Snapdragon ile çalışan Windows 10 bilgisayarlarını genişletmek istiyor. Bunlar elbette bahsettiğimiz “Daima Bağlı PC” denilen bilgisayarlar.

Diğerleri

Qualcomm telefonlar için 5G üzerinde çalışıyor ve bunları kendi kendini süren arabalara taşımak istiyor. C-V2X platformu geniş bant genişliği ve araçlar arasında düşük gecikmeli iletişim sağlayacak. Hepsi 5.9 GHz spektrumu üzerinden yapılacak. Hedeflenen yıl 2020.