Herhangi bir nedenden dolayı bataryanız arızalanmış olabilir. Bunun çözümü ise batarya değişim işlemidir. Bu yazımızda Samsung Galaxy A7 Batarya değişimi işleminin nasıl yapılacağını anlatacağız. Gerekli olan ekipmanlara sahipseniz, dikkatinizi sadece işleme vererek kendiniz de yapabilirsiniz. İşlem sonrasında karşılaşabileceğiniz hata veya sorunları sorumluluğunun kendinize ait olduğunu unutmayınız.

Gerekli olan ekipmanlar

Sıcak hava tabancası

Ekran sökme aparatı

Tornavida

Samsung Galaxy A7 Batarya Değişimi

Öncelikle Güç tuşuna basılı tutun. Bunun sonucunda karşınıza gelen ekranda Kapat seçeneğine basın. Telefonunuzun kapanması için Tamam diyerek bekleyin. Kapanması gerçekleşince Samsung Galaxy A7 Batarya değişimine başlayabilirsiniz.

Eğer varsa sıcak hava tabancanız ile ekranınızı ısıtın. Sıcak hava tabancanız yok ise, ısı makineleri gibi diğer alternatifleri de kullanabilirsiniz. Bir süre boyunca ekranınızı ısıtmaya devam edin. Yeterince ısıttıktan sonra diğer aşamaya geçebilirsiniz.

Şimdi ise ince düz uçlu bir aletle ekranınıza yavaşça girin. Ardından yavaş yavaş ekranınızı çokta kaldırmadan boydan boya ilerleyin. Ekran sökme aparatınızı telefonunuzun her yerinde gezdirdikten sonra ekranınızı yavaşça kaldırın.

Home tuşunuz kendisini bırakacaktır ve kaybolmaması için onu ayrı bir yere koyun. Ekranınızı gövdeden ayırmak için bağlantı kablosunu yuvasından ayırın. Bu sayede ekranınızı telefonun gövdesinden kaldırabiliceksiniz.

Ekranınızı kaldırdıktan sonra karşınıza görseldeki gibi bir yer gelecektir. Bu aşamada önünüzde yer alan yüzeydeki vidaları sökmeniz gerekiyor. Görselden yardım alarak yerlerini tespit edebilirsiniz. Ardından tornavidanızdan yardım alarak vidaları yuvalarından çıkartın.

SIM kart ve hafıza kart yuvalarını yerlerinden çıkartmanız gerekiyor. Bunun için telefonunuz ile birlikte gelen iğnesini kullanabilirsiniz. İğne ile önce SIM kart yuvanızı sonrasında ise hafıza kart yuvanızı çıkartabilirsiniz.

Telefonunuzun arka tarafını gövdesinden ayırın. Bataryanızı yuvasından çıkartmadan önce önemli bir detayı unutmayın. Bataryanın sol üst köşesinde yer alan bağlantı kablosunu yuvasından kaldırın. Bu sayede bataryanızı yerinden rahatlıkla çıkartabilirsiniz

Yeni bataryanızı taktıktan sonra az önce yaptığınız işlemi unutmayın. Yani sol üst köşede bulunan bağlantı kablosunu bu sefer yerinden çıkartmak yerine, yerine takın. Telefonunuzun gövdesi ile arka tarafını birleştirdikten sonra Samsung Galaxy A7 Batarya değişimi işlemine devam edebilirsiniz.

Söktüğünüz vidaları tornavida yardımı ile tek tek yerlerine geri monte edin. Bu işlemi gerçekleştirirken vidalara çok fazla baskı uygulamayın. Eğer tornavida ile sıkarken çok fazla baskı uygularsanız vidanın kırılıp yuvasında kalma riski var.

Ekranınızın bağlantı kablosunu görselde gösterdiğimiz yere uygun bir şekilde takın. Ekranınızı aşağıya indirirken bir yandan da Home butonunuzu yerleştirin. Telefonunuzu tamamen birleştirdikten sonra SIM kart ve hafıza kart yuvalarınızı yerlerine takabilirsiniz. Samsung Galaxy A7 Batarya değişimi tamamlandı. Bu yazıda kullanılan parçaları uygun fiyatlı nereden edinebileceğiniz konusunda yardım almak için forum sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.