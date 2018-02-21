Telefonunuzun arka kapağı eskimiş, yıpranmış veya zarar görmüş olabilir. Bu nedenle arka kapağının değişmesinin vakti gelmiş demektir. Sizlere Samsung Galaxy Note 5 Arka Kapak değişimi işleminin nasıl yapıldığını anlatacağız. Gerekli olan ekipmanlar eğer sizde mevcut ise anlatımımızı lütfen dikkatle okuyun. İşlem sonrasında karşılaşabileceğiniz hata veya sorunların sorumluluğunun kendinize ait olduğunu unutmayınız.

Gerekli olan ekipmanlar

Sıcak hava tabancası

Pena

Kart

Vantuz

Samsung Galaxy Note 5 Arka Kapak Değişimi

İlk olarak Samsung Galaxy Note 5’i kapatmanız gerek. Bunun için sağ tarafında yer alan Güç tuşuna basılı tutun. Karşınıza beliren pencereden önce Kapat’ı, sonra ise Tamam’ı seçerek bekleyin. Bu sayede telefonunuz kapanacaktır.

Şimdi ise sıcak hava tabancanız ile arka kapağınızı ısıtmanız gerekiyor. Eğer sıcak hava tabancanız yoksa diğer ısıtıcı aletlerine yönelebilirsiniz. Yeterli bir süre boyunca arka kapağınızı ısıttıktan sonra diğer adıma geçebilirsiniz.

Vantuzunuzu telefonun arka kapağına yapıştırın. Hafifçe kendinize çekerek telefonunuzun kapağının arasında bir kart sıkıştırın. Kartınız yok ise ince uçlu bir alet de kullanabilirsiniz. Bir yandan biraz daha ısıtın arka kapağınızı.

Bir penayı alarak kapak boşluğunuza sıkıştırın. Bunun sonucunda vantuzu kapaktan çıkartabilirsiniz. Kart veya ince uçlu aletinizle boydan boya ilerleyin. Ekranınızın yerinden kalktığını göreceksiniz. Tamamen her bir yanından kartınızla gezdikten sonra yavaşça arka kapağınızı kaldırabilirsiniz.

Arka kapağınızı kaldırdıktan sonra bir mendil yardımıyla kasanızı temizleyin. Eski arka kapağınızın yerinden çıkmaması için sürülen maddeleri iyice silin. Ardından yeni arka kapağınızı dikkatlice yerine yerleştirikten sonra her bir tarafından baskı uygulayın.

Samsung Galaxy Note 5 Arka Kapak değişimi işlemini tamamladık. Bu yazıda kullanılan parçaları uygun fiyatlı nereden edinebileceğiniz konusunda yardım almak için forum sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.