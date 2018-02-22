Akıllı telefonunuzu kullanarak arkadaşlarınıza kaybolan mesajlar gönderebilirsiniz. Attığınız mesajın ne kadar süreyle arkadaşınızın gelen kutusunda kalacağını belirleyebilir, mesajın bir süre sonra yok olmasını sağlayabilirsiniz. Arkadaşınıza kaybolan mesaj göndermek için yazımızı okumaya devam edin…

Android ve iOS: Kaybolan Mesaj Gönderme

Kaybolan mesaj göndermek için Obliviate isimli uygulamayı telefonunuza indirin. Uygulamayı Android telefonunuza indirmek için buraya iOS işletim sistemli telefonunuza indirmek için buraya tıklayın.

Uygulamayı telefonunuza indirdikten sonra açın ve uygulamanın istediği izinleri onaylayın. Başla butonuna tıklayın. Ardından uygulama sizden telefon numaranızı girmenizi isteyecek. Telefon numarasını girdikten sonra telefonunuza uygulama tarafından bir kod yollanacaktır. Kodu eksiksiz bir şekilde uygulamaya girin. Uygulamanın kurulumu böylece tamamlanır.

Obliviate’de arkadaşınıza kaybolan mesaj göndermek için uygulama ana ekranının alt tarafında bulunan mor renkli butona tıklayın. Kişi listenizden mesajı göndermek istediğiniz arkadaşınızı seçin. Uygulamayı kullanarak kaybolan mesaj göndermek istediğiniz arkadaşınızın telefonunda da Obliviate’nin kurulu olması gerekmektedir. Eğer arkadaşınızın telefonunda Obliviate isimli uygulama yoksa, uygulama ana ekranında kişi listesinde arkadaşınızın isminin üzerine tıkladığınızda uygulama, arkadaşınızı davet edip etmek istemediğiniz sorar.

Arkadaşınıza gönderdiğiniz mesajı arkadaşınız görüntülendiğide, uygulama, mesajın kaybolması için geri sayım başlatır. Geri sayım bittiğinde ise sizin ve arkadaşınızın uygulama ana ekranında, attığınız mesaj gözükmez.

Uygulamanın Ayarlar bölümüne girerek, mesaj okunduktan sonra başlayan geri sayım süresini azaltabilir veya artırabilirsiniz.

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