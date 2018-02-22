Android ve iOS: Snapchat Hesabını Silme

Snapchat, 2011 yılından bu yana sosyal medya uygulamaları arasında yer aldı ve 2015 dönemi itibariyle büyük bir kullanıcı kitlesine ulaştı. Snapchat’i ilk zamanından beri aktif kullanan kullanıcılar başta olmak üzere diğer kullanıcılar da zamanla uygulamadan sıkıldı. Eğer siz de Snapchat’ten sıkıldıysanız Snapchat hesabınızı geçici veya kalıcı olarak silebilirsiniz. Snapchat hesabını silmek için yazımızı okumaya devam edin…

Snapchat Hesabını Silmek

Snapchat hesabını silmek için ilk olarak akıllı telefonunuzda veya bilgisayarınızda Snapchat’in hesaplarla ilgili işlem yapabileceğiniz sitesine girin. Buraya tıklayarak Snapchat hesabını silme işlemine başlayabilirsiniz.

Snapchat sayfası açıldıktan sonra geçici veya kalıcı olarak silmek istediğiniz Snapchat hesabınızın bilgilerini sitede istenen yerlere girin.

Siteye, hesabınızla giriş yaptıktan sonra Hesabını Sil sayfası açılacaktır. Bu sayfaya giriş yaptıktan sonra tekrar şifrenizi girin, Devam‘a dokunun. Böylece Snapchat hesabınız devre dışı bırakılacaktır.

Eğer Snapchat’e sildiğiniz hesapla, hesabı silme işlemini gerçekleştirdikten sonra 30 gün içerisinde tekrar giriş yaparsanız hesabınız yeniden aktifleşir. Böylece Snapchat hesabını geçici olarak silmiş olursunuz. 30 gün içerisinde hesaba girmezseniz hesap tamamen silinir.

Snapchat Hesabını Silmek ve diğer tüm konular hakkında sorularınızı bize forumumuz üzerinden yeni konu açarak iletebilirsiniz. Forumumuza buraya tıklayarak gidebilirsiniz.