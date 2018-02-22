Android telefonunuzda müzik dinlemek için bir müzik çalar uygulaması gerekir. Müzik dinlerken eğlencenin doruklarına çıkmak istiyorsanız yazımızı okumaya devam edin…

Android: Özelleştirilebilir Müzik Çalar Uygulaması

Google Play Store uygulaması Eon Play Pro ile müzik ekranınızı özelleştirebilirsiniz. Uygulama 3,59 TL’ye Google Play Store’dan indirilebilir. Uygulamayı Pro sürümünde indirmek için buraya tıklayın. Eğer uygulamayı kısıtlı özellikleriyle kullanmak ve ücretsiz olarak indirmek istiyorsanız da buraya tıklayın.

Eon Player Pro ile müzik çaların tema rengini değiştirebilirsiniz. Bir müzik çalar uygulaması hangi özelliklere sahipse Eon Play Pro isimli uygulama da o özelliklere sahiptir. Uygulamayı telefon ana ekranına Widget olarak ekleyebilirsiniz. Oynatma listesi oluşturabilir, telefonunuzda yer alan müziklerin isimlerini değiştirebilir ve istediğiniz müziği telefonun zil sesi olarak ayarlayabilirsiniz.

Şarkı dinlerken şarkının sözlerini de görüntülemek isterseniz uygulamayı kullanarak şarkı sözlerini de indirebilirsiniz. En sevdiğiniz müzikleri Favoriler listesine ekleyebilir, uyku zamanlayıcısını ayarlayarak müzik çaların durdurulacağı zamanı belirleyebilirsiniz.

Müzik çalar uygulaması Eon Play Pro, dinlediğiniz müzikleri arkadaşlarınızla paylaşmanızı sağlar. Ayrıca dinlediğiniz şarkıyı söyleyen artistin diğer şarkılarına da uygulama yardımıyla çok rahat bir şekilde erişebilirsiniz. Basit bir kullanıcı arayüzüne sahip bu uygulamada, dinlemek istediğiniz şarkıları dinleme sırasına sokabilirsiniz.

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