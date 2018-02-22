Android telefonunuzda yanlışlıkla sildiğiniz kişileri tekrar kişiler listesine geri getirebilirsiniz. Rehberden silinen kişileri geri getirmek Android’in kendi özelliği değildir ancak üçüncü parti uygulamalar yardımıyla yapılabilir. Bu yazımızda sizlere rehberden silinen kişileri geri getirme özelliği olan üç uygulamadan bahsedeceğiz.

Android’de Rehberden Silinen Kişileri Geri Getiren Üç Uygulama

1- Google Contacts

Rehberinizdeki kişileri, Google hesabınızla senkronize ettiyseniz Google Contacts yardımınıza koşar. Rehberde silinen kişileri tekrar geri getirebileceğiniz Google Contacts’e, kişileri senkronize ettiğiniz Google hesabı ile giriş yapın. Google Contacts’ta kişileri telefon rehberinden silseniz bile senkronize ettiğiniz tüm numaralar yer alacaktır.

Google Contacts’e buraya tıklayarak gidebilirsiniz.

2- Android Data Recovery

Android Data Recovery isimli programı bilgisayarınıza indirin. Programı bilgisayarınıza indirmek için buraya tıklayın.

Programı yükledikten sonra çalıştırın ve Android cihazınızı USB kablosu yardımıyla bilgisayara bağlayın.

Bir sonraki adımda program sizden USB Hata Ayıklama Modu‘nu etkinleştirmenizi isteyecektir. USB Hata Ayıklama Modu’nu etkinleştirmek için telefonun Cihaz Hakkında bölümüne girin ve Yapım Numarası’na art arda basın. “Artık Geliştiricisiniz!” yazısı ekranda belirdikten sonra geri dönün ve Geliştirici Seçenekleri‘ne gidin. Buradaki USB Hata Ayıklama Modu’nu etkinleştirin.

USB Hata Ayıklama Modu’nu etkinleştirdikten sonra kurtarmak istediğiniz verileri seçin. Kurtarmak istediğiniz veriler ne kadar fazlaysa programın işlemi tamamlama süresi o kadar artar.

Rehberde silinen kişileri geri getirmek için, verileri kurtarma seçeneklerinin bulunduğu ekrandaki Kişiler seçeneğinin yanında tik işareti olduğuna emin ve Devam‘a tıklayın.

Başlatılan tarama işlemi tamamlandıktan sonra telefon rehberinde silinen kişileri kurtarmak için listelenen numaralardan kurtarmak istediklerinizi seçin ve numaraların listelendiği ekranın sağ alt köşesindeki Kurtar butonuna tıklayın.

3- MobiKin

MobiKin‘i bilgisayarınıza indirin. MobiKin’i Windows işletim sistemli bilgisayara indirmek için buraya, Mac bilgisayarınıza indirmek için buraya tıklayın.

Programı bilgisayara indirdikten ve kurduktan sonra açın. Telefonunuzu USB kablo aracılığıyla bilgisayara bağlayın ve telefonunuzda USB Hata Ayıklama Modu’nu etkinleştirin. Daha sonra telefonunuzun ana ekranında beliren bildirim penceresinde İzin Ver seçeneğine dokunun. Son olarak kurtarmak istediğiniz verileri MobiKin’de seçin, Devam‘a tıklayın.

Program, kişi listesinden sildiğiniz kişileri bulmak için tarama yapacaktır. Tarama işlemi bittikten ve rehberden kaybolan kişiler listelendikten sonra kurtarmak istediğiniz numaraları seçin, Kurtar butonuna dokunun.

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