CAT S61 Daha İyi Termal Kamera ve Yeni Araçlarla Yenileniyor

CAT ikinci nesil akıllı telefonunu daha iyi termal kamera (CAT S61) ile ortaya çıkardı. Aslında şirket buna bir telefondan daha çok “alet” olarak atıfta bulunuyor ve bu da size ipucu verecektir.

İyileştirilmiş bir FLIR termal görüntüleme kamerası içeriyor ve -20°C ila 400°C desteğine sahip. Daha yüksek çözünürlük sunuyor ve VGA’dan HD’ye kadar seçim yapılabiliyor. Güncelleştirilmiş MyFlir uygulaması canlı termal video yayını yapmanıza ve topluluktan yardım almanıza olanak tanıyor.

Telefon şimdi lazer yardımlı mesafe ölçüm aracına sahip. 10 metreye kadar nokta hassasiyetinde ölçüm yapılmasını ve sahanın hesaplanmasını sağlıyor. Sahayı terk ettikten sonra dahi verileriniz kaydedildiğinden ölçümler kaybolmamış oluyor.

S61’de odadaki havanın kalitesini ölçen bir sensör bile var. Bunu uçucu organik bileşikleri (Volatile Organic Compounds – VOC); boyalar, çözücüler ve temizlik ürünleri gibi özellikleri içine alarak yapıyor. CAT S61 sağlıksız bir ortam tespit ettiğinde bunu size bildirecek.

Telefonun kendisi alet çantanızda gidecek tasarlanmış. Alüminyum güçlendirilmiş çerçevesi ile MIL-STD-810G ve IP68 standartlarına sahip. Suyun 3 metre altında bir saate kadar ve 1.8 metre yükseklikten betona bırakıldığında çalışabiliyor. -30°C ile 65°C aşırı ısılarda bir gün boyunca kalabiliyor. Nem ve tuz buharına dayanıklı tasarlanmış.

Ekran Gorilla Glass 5 ile korunmuş, 5.2 inç büyüklüğünde ve 1080p çözünürlüğünde. Dışarıda kullanım için parlak bir ekran tercih edilmiş. Bu sayede ıslak parmakla veya gözlüklerle kolaylıkla kullanılabiliyor. Sıradan fotoğraflar için 16 MP kamerası var (4K video destekli) ve 8 MP özçekim kamerası bulunduruyor.

CAT S61 şaşırtıcı derecede yeni bir işletim sistemi çalıştırıyor: Android Oreo. CAT Android P’ye yükseltme sözü vermiş. Snapdragon 630 çipseti 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanı ile gelmekte (microSD ile genişletilebilir). Cihaz 4,500 mAh bataryaya sahip ve QuickCharge 4.0 (USB-C) destekliyor.

CAT ürününü MWC’de sergileyecek ve ikinci çeyrekte tüm dünyada satışa sunulacak. Fiyatı ise 985 USD. Biraz tuzlu ancak iş için kullanacaklar için problem olmayabilir.