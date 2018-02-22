Cihazınızın ekranı kırılmış, çizilmiş veya çatlamışsa bir yerden sonra elbet sıkıntı çıkaracaktır. Sizin de bu ekranı değiştirmeniz gerekecektir. General Mobile GM 5 Plus Ekran Değişimini kendiniz de yapabilirsiniz. Bu yazımız size rehber olacaktır. İhtiyacınız olan malzemeleri aşağıda listeledik. Tabii biraz da dikkate ve zamana ihtiyacınız var. Tüm adımları hassasiyetle gerçekleştirdikten sonra siz de artık sorunsuz bir akıllı telefona sahip olabilirsiniz.

Gerekli olan ekipmanlar

Tornavida

Cımbız

Ekran ayırma aparatı

Sıcak hava tabancası

General Mobile GM 5 Plus Ekran Değişimi

Öncelikle cihazınızı Güç tuşundan kapatın. Sonrasında arka kapağı ekran ayırma aparatı ile hafif bir baskı uygulayarak çıkartın.

Sonrasında arka tarafta bulunan vidaları sökün. Alt tarafta bulunan plastik alanı ve üst tarafta bulunan metal alanı hafif bir baskı uygulayarak çıkartın. Cihazınız aşağıdaki hali alacak.

Bu adımda bataryayı çıkartmamız gerekiyor. Çünkü bataryaya gelen herhangi bir temas kısa devrelere neden olabilir.

Şimdi üstte bulunan kameranın bulunduğu siyah alanı çıkartmamız gerekiyor. Vidaları tornavida yardımı ile çıkarın ve cımbız ile de siyah alanı hafif bir baskı uygulayarak sökün.

Bu adımda sıcak hava tabancası ile eski ekranımızı ısıtalım. Biraz ısıttıktan sonra da eski ekranımızı çıkaralım.

Son olarak yeni ekranımızı alalım ve parçaları doğru yerlerine oturtalım. Ayrıca bataryayı yerine oturturken ezilmemesine dikkat edelim. General Mobile GM 5 Plus Ekran Değişimi işlemimiz tamamlandı. Uygun ekran fiyatları için akillitelefon.com/forum adresinden destek alabilirsiniz.