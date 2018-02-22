iPhone X: Kilit Ekranı Özelleştirme

iPhone X, OLED ekran teknolojisiyle donatılmış geniş ekran özelliklerine sahip bir akıllı telefondur. 5.8 inç ekran boyutuyla kullanıcı deneyimini üst seviyeye çıkartan iPhone X’te, kilit ekranı ve ana ekranı OLED’e uygun duvar kağıtları ile özelleştirebilirsiniz. Ayrıca iPhone X’in kilit ekranındaki saatin tasarımını da değiştirebilirsiniz. iPhone X’in kilit ekranını özelleştirme işlemi için yazımızı okumaya devam edin…

iPhone X’in Kilit Ekranını Özelleştirme

iPhone X’in kilit ekranını özelleştirmek için App Store‘dan OLEDX isimli uygulamayı telefonunuz indirin. Uygulamayı indirdikten sonra telefonunuzun Ayarlar > Erişilebilirlik bölümüne gidin ve ekranı yavaşça aşağı kaydırın. Öğrenme başlığının altındaki Denetimli Erişim’e dokunun ve bu özelliği etkinleştirin.

iPhone X’in kilit ekranını değiştirebileceğiniz iOS uygulaması OLEDX’i telefonunuza indirmek için buraya tıklayın.

Daha sonra uygulamaya girin ve uygulama ana ekranının sol üst köşesinde beliren Ayarlar seçeneğine dokunun. Buradaki seçeneklerden kilit ekranınızı özelleştirebilirsiniz. Duvar kağıdı olarak siyah bir arka plan üzerine basit ve şık simgeli duvar kağıtlarını seçebilirsiniz. Duvar kağıdını, OLEDX’in kullanıcılarına sunduğu basit ve şık simgeli duvar kağıtlarından seçmek için Simge Ekle seçeneğine tıklayın. Kilit ekranında saatin de olmasını istiyorsanız Analog Saat‘in yanındaki butona tıklayarak bu özelliği etkinleştirin.

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