Telefonunuzun ekranı kırılmış, çizilmiş veya iş görmez hale gelmiş olabilir. Çözüm olarak ekranınızı değiştirebilirsiniz. Bu yazımızda Samsung Galaxy J7 Prime Ekran değişimi işlemini ele aldık. Gerekli olan ekipmanlarınız var ise, anlattıklarımızı özenle uygulayarak kendiniz de yapabilirsiniz. İşlem sonrasında karşılaşabileceğiniz hata veya sorunların, sorumluluğunun kendinize ait olduğunu unutmayınız.

Gerekli olan ekipmanlar

Sıcak hava tabancası

Dokunmatik ekran yapıştırıcısı

Ekran sökme aleti

Fırça

Samsung Galaxy J7 Prime Ekran Değişimi

Öncelikle sıcak hava tabancanız ile ekranınızı ısıtın. Eğer sıcak hava tabancanız yok ise, saç kurutma makinesi de olur. Bir süre boyunca ısıtmaya devam edin.

Ekran sökme aletiniz ile yavaşça ekranınızı kaldırın. Tuşların olduğu kısma şimdilik dokunmayın. Görselde gösterdiğimiz gibi önce bağlantı kablosunu kaldırın. Bağlantı kablosunu yerinden çıkartmazsanız ekran yerinden çıkmaz.

Ekranınızı söktükten sonra diğer işleme geçebilirsiniz. Ana ekran tuşuna dokunmadan, kalıntı parçaları kazıyın. Şimdi ise telefonun üst kısmına gelerek, kamera lensine zarar vermeden sağında ve solunda yer alan kalıntıları ortadan kaldırın.

Kasanızın yüzeyini bir fırça yardımıyla iyice temizleyin. Dokunmatik ekran yapıştırıcınızı görselde gösterdiğimiz gibi telefonunuza sürün. Dokunmati ekran yapıştırıcısını yüzeye sürerken çok hassas davranın ve sadece görseldeki kısımlara uygulayın.

Yeni ekranınızı elinize alarak üzerinde bulunan koruyucuları sökün. Ardından ekranınızı telefonunuza takma işlemine geçin.

Önce bağlantı kablonuzu yuvasına takın. Sonrasında ise ekranınızı yavaşça telefonunuzun gövdesine indirin. Her yanından parmaklarınız ile baskı uygulayın. Baskı uygularken hafif davranmaya özen gösterin.

Samsung Galaxy J7 Prime Ekran değişimi adımlarını başarıyla tamamlamış olduk. Bu yazıda kullanılan parçaları uygun fiyatlı nereden edinebileceğiniz konusunda yardım almak için forum sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.