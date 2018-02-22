Eğer ekranınız zarar gördüyse değişim yapılması gerekli. Bu yazımızda Samsung Galaxy J7 Pro Ekran değişimi adımlarını anlatacağız. Değişim işlemini gerekli olan ekipmanlara sahipseniz kendiniz de yapabilirsiniz. Anlatacağımız adımları lütfen dikkatle ve özenle takip edin. İşlem sonrasında karşılaşabileceğiniz hata veya sorunların sorumluluğunun kendinize ait olduğunu unutmayınız.

Gerekli olan araçlar

Metal kazıyıcı

Pena veya kart

Sıcak hava tabancası

Dokunmatik ekran yapıştırıcısı

Samsung Galaxy J7 Pro Ekran Değişimi

İlk olarak Güç tuşuna basılı tutun. Bunun sonucunda karşınıza gelen pencereden Kapat’ı seçin. Telefonunuzun kapanmasını onaylamak için Tamam butonuna basın. Ardından iğneniz ile SIM kart yuvanızı ve hafıza kartı yuvanızı yerinden çıkartın.

Sıcak hava tabancanız ile ekranınızı bir süre boyunca ısıtın. Eğer sıcak hava tabancanız yok ise kurutma makinesi de kullanabilirsiniz. Ancak ekranınızı ısıtmadan önce işlemlere başlamayın.

Yavaşça metal kazıyıcınız ile ekranınıza girin. Zorlandığınız yerlerde ekranınızı ısıtarak işleme devam edebilirsiniz. Metal kazıyıcınız sabit olarak dururken, alttaki parçalara zarar gelmemesi için bir kart ile boydan boya ilerleyin.

Ekranınızı kaldırmadan önce önemli bir detayı atlamayın. Bağlantı kablonuzu yuvasından çıkartmadan ekranınızı kaldıramazsınız. Bunun için öncelikle bağlantı kablonuzu yuvasından çıkartın. Ardından eskimiş olan ekranınızı kaldırabilirsiniz.

Yeni ekranınızı takmadan önce bağlantı kablonuzu kontrol edin. Parmağınızla iyice yuvaya oturduğundan emin olun. Dokunmatik ekran yapıştırıcınızı yüzeye uyguladıktan sonra ekranınızı yerleştirebilirsiniz.

Samsung Galaxy J7 Pro Ekran değişimi işleminde sona geldik. Bu yazıda kullanılan parçaları uygun fiyatlı nereden edinebileceğiniz konusunda yardım almak için forum sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.