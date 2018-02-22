Xiaomi Mi Max 3 Kablosuz Şarj ve İris Tarayıcıya Sahip Olacak

Geçtiğimiz yıl aralık ayında Xiaomi firmasının Mi Max 3’ü 7 inç ekran ve 5500 mAh batarya ile çıkaracağı iddiaları vardı. Ardından ocak ayında gelen sızıntıda çift kamera düzeneğinden bahsedildi. Son bulgulara bakılırsa phablet tüm bu özelliklere sahip olacak. Artı olarak ise Snapdragon 660 ve 630 arasında seçim imkanı ve kablosuz şarj özelliği ile gelecek. Xiaomi Mi Max 3

XDA-Developers bu bilgiyi MIUI Keyguard uygulamasının firmware kodunda keşfetmiş. “Kablosuz şarj durdu” ve “Kablosuz şarja geçildi” gibi ibarelerin ve daha fazlasının Mi Max 3 şarj ünitesine yerleştirildiğinde gözükmesi bekleniyor. Mi Max 3’ün nasıl konumlandırılması gerektiğini gösteren bir de grafik var. Telefonun kendisinden daha çok sıradan bir görüntüsü kullanılmış:

Telefondaki çift kamera düzeneği IMX363 sensörü ile geliyor ve bunun Sony ya da Samsung (S5K217+S5K5E8) tarafından geliştirildiği düşünülüyor. Önde S5K4H7 Samsung sensörü iris tarayıcısı ile birlikte konumlandırılacak ve bu şu ana kadar yalnızca Galaxy telefonlarda rastlanmaktaydı. Nedeni açık: Xiaomi şarj ünitesine konulduğunda dokunmadan açılan bir cihaz yapmak istiyor.

Xiaomi Mi Max 3‘ün diğer özellikleri pek sürpriz değil. Çift SIM kart yuvası, çift SD kart desteği, IR blaster, LED bildirim ışığı ve Bluetooth bağlantısı.