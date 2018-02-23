Akıllı Telefon Satışları 2017 4. Çeyrekten İtibaren İlk Kez Düştü

Gartner’ın raporuna göre akıllı telefon satışları 2017’de 408 milyon birime ulaştı. Bu da 2016 dördüncü çeyreğine kıyasla yüzde 5.6 düşüş anlamına geliyor. Zira bu rakam o yıl için 432 milyondan fazla cihaz idi. Gartner’ın istatistiklerine göre 2004’den yana satışların ilk kez düştüğü kaydedilmiş.

Gartner’da araştırma görevlisi Anshul Gupta’ya göre düşüşe etki eden iki faktör var. Yeni telefonlara geçişin ucuz telefon üretilmemesi nedeniyle yavaşlaması ve kullanıcıların kaliteli bir model seçip bunu uzun süreler kullanmaya devam etmesi. Yüksek kalite, 4G bağlantısı ve daha iyi kamera özelliklerine olan talep gücünü korusa da, yüksek beklentiler akıllı telefon satışlarını zayıflattı.

Galaxy S8 ikilisinin büyük başarısı ve iPhone X’in fiyat ve çıkış stratejisi nedeniyle Samsung dördüncü çeyrekte hem pazar payı hem de hacmi konularında liderdi. Her iki şirkette raporlarında düşüş bildirirken aslında asıl kazananlar Huawei ve Xiaomi oldu. Bu şirketler satışlarını sırasıyla 3 milyon ve 13 milyon olarak artırdılar.

2017 dünya akıllı telefon satışlarında yüzde 2,7 genel bir artış yakalandı ve 1,495 milyardan 1,536 milyara artış olarak kaydedildi. En çok satış yapan en üst 5 şirket Samsung, Apple, Huawei, Oppo ve vivo. Android kullanıcıları geçtiğimiz sene %84.8’den %85.9’a yükseldi.