Android’de Çocuklar İçin En İyi Dört Çizim Uygulaması

Akıllı telefon veya tabletlerin çocuklar ve hatta yanlış kullanım sonrasında yetişkinler için bile ne kadar tehlikeli olduğunu hepimiz biliyoruz. Ancak devir herkesin de dediği gibi teknoloji devri. Çocukları teknolojik cihazlardan uzak tutmak gün geçtikçe zorlaşıyor. Siz de bir ebeveynseniz çocuğunuzun akıllı telefonları veya tabletleri faydalı bir şekilde kullanmasını sağlayın. Android işletim sistemli akıllı telefonlar için geliştirilmiş, çocuklar için çizim uygulamaları çocuklarınızın akıllı cihazlarda keyifli ve eğitici vakit geçirmesini sağlayabilirsiniz.

Çocuklar İçin Çizim Uygulamaları

1- ABC Draw!

ABC Draw isimli uygulama İngilizce bir uygulamadır. Ancak çocuklarınızın harf ve İngilizce kelime öğrenmesi açısından oldukça eğiticidir. Uygulamada, alfabede yer alan tüm harfler ve ismi bu harfle başlayan canlılar, nesneler çıkar.

ABC Draw’ı buraya tıklayarak Android cihazınıza indirebilirsiniz.

2- Coloring Book

Eğitim uygulaması Coloring Book, çocuklarınıza boyama yaptırır. Çocuklarınızın çeşitli renklerle eğlenceli resimleri boyamasını sağlayan Coloring Book’ta birbirinden güzel yapıştırmaları resime dahil edebilirsiniz.

Coloring Book’u buraya tıklayarak indirebilirsiniz.

3- 123 Draw!

123 Draw!, çocuklarınızın sayıların içini boyamayı sağlar. Çocuklarınız bu sayede sayıların şeklini öğrenebilir. Bu uygulama, çocuklarınıza 1’den 10’a kadar saymayı öğretir. Uygulamada yer alan ses efektleri, çocuklarınızın sayıları hem görsel hem de işitsel olarak algılamasını sağlayacaktır.

123 Draw! isimli uygulamayı buraya tıklayarak indirebilirsiniz.

4- Peppa Pig: Paintbox

Peppa ve George isimli domuzlarla eğlenceli boyamalar yapabilirsiniz. 7 farklı fırça rengi ve birbirinden farklı çıkartmalarla çocuğunuzun hayal dünyasını genişletecek bu uygulama eğitici bir uygulamadır.

Uygulamayı buraya tıklayarak telefonunuza indirebilirsiniz.

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