Casper VIA V10’da Uygulama Kurulumunda Kapanma Sorunu ve Çözümü

Casper VIA V10’da uygulama kurulumunda kapanma sorunu ve sorunun çözümü için uygulamanız gereken işlemleri ele alacağız. Casper’ın inceliğiyle dikkat çeken akıllı telefonu VIA V10’da bazı kullanıcılar Google Play uygulama mağazasından uygulama yüklerken cihazın kapandığını ifade ediyor. Bu, yazılımsal bir sorun ve güncel ROM kurulumuyla sorun aşılabiliyor. Bunun için ise aşağıda değindiğimiz aşamaları izlemeniz lazım. ROM’u farklı cihazlara yüklemeyi kesinlikle denemeyin, aksi takdirde cihazınızı brick edebilirsiniz. İşlem sırasında ya da sonrasında meydana gelebilecek sorunlarda sorumluluğun tamamen kendinizde olduğunu unutmayın.

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