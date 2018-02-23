Casper VIA V10’da uygulama kurulumunda kapanma sorunu ve sorunun çözümü için uygulamanız gereken işlemleri ele alacağız. Casper’ın inceliğiyle dikkat çeken akıllı telefonu VIA V10’da bazı kullanıcılar Google Play uygulama mağazasından uygulama yüklerken cihazın kapandığını ifade ediyor. Bu, yazılımsal bir sorun ve güncel ROM kurulumuyla sorun aşılabiliyor. Bunun için ise aşağıda değindiğimiz aşamaları izlemeniz lazım. ROM’u farklı cihazlara yüklemeyi kesinlikle denemeyin, aksi takdirde cihazınızı brick edebilirsiniz. İşlem sırasında ya da sonrasında meydana gelebilecek sorunlarda sorumluluğun tamamen kendinizde olduğunu unutmayın.
Casper VIA V10’da Uygulama Kurulumunda Kapanma Sorunu ve Çözümü
İndirmeler
Hazırlık
- Akıllı telefonunuzu yeterince şarj ettiğinizden emin olun.
- Windows işletim sistemli bilgisayar ve sorun çıkarmayacak bir USB kablosu edinin.
- Tüm bilgilerinizi yedekleyin. İşlem sonrasında cihazınızdaki tüm bilgiler silinecektir.
Kurulum İşlemi
Gerekli dosyaları indirin. backup_restore dizinindeki QPST.2.7.425 dosyasına çift tıklayarak kurulumunu sağlayın.
Kurulum sırasında bilgisayarınızda yüklü değilse .NET Framework 2.0 veya .NET Framework 3.5 kütüphanesini de yüklemeniz gerekecek.
catch log dizinine gidin ve QXDMInstaller dosyasına çift tıklayarak kurulumu gerçekleştirin.
download software\72-NM017-5_00007 dizinine erişin ve setup dosyasına çift tıklayarak karşınıza gelen aşamaları takip edin.
Kurulum sırasında bu aşamada Complete seçeneğini tercih etmelisiniz.
Kurulum tamamlanmadan önce bu uyarıyla karşılaşırsanız Ignore seçeneğine tıklayın.
Finish butonunu kullanarak kurulum işlemini tamamlayabilirsiniz.
Şimdi ROM yükleme aşamalarına geçebiliriz. Masaüstünüzde kısayolu beliren QFIL programını çalıştırın. Browse butonuna tıklayın ve ROM klasöründeki prog_emmc_firehouse.mbn dosyasını seçin.
Load XML butonuna tıklayın, açılan pencerede XML dosyaları görünecektir. rawprogram_unsparse_upgrade dosyasını seçin.
Önceki aşamada seçim yapıldığında patch0 dosyası otomatik olarak karşınıza gelecek. O dosyayı da seçin.
Akıllı telefonunuzu kapatın. Ses artırma ve ses azaltma tuşlarına basılı tutarken akıllı telefonu USB kablosuyla kişisel bilgisayarınıza bağlayın. Akıllı telefon yazılım tarafından tespit edildiğinde Download butonu aktif hale gelecektir. Butona tıklayın.
Download Succeed uyarısını görünce USB kablosunu çıkarabilirsiniz. Akıllı telefonu açıp sorunsuzca kullanmaya başlayabilirsiniz. Artık Casper VIA V10’da uygulama kurulumunda kapanma sorunu yaşamayacaksınız.
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