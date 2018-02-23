HTC Desire 825 root ve TWRP recovery yüklemek için izlenmesi gereken aşamalara bakıyoruz. Android’li akıllı telefonlarda root erişimi sağlanarak cihazda ileri düzey özelleştirmeler yapılabiliyor, normalde kullanılamayan bazı root araçlarından faydalanılabiliyor ve custom ROM yüklenebiliyor. HTC Desire 825 akıllı telefonda root işlemi için öncelikle bootloader kilidinin kaldırılması ve TWRP recovery kurulumu gerekmekte. İşlemlerin çeşitli riskler içerdiğini, garantiyi sonlandırdığını ve kurulum sırasında / sonrasında meydana gelebilecek sorunlarda sorumluluğun tamamen size ait olduğunu belirtelim.

HTC Desire 825 Root ve TWRP Recovery Yüklemek

Hazırlık

Cihazı en azından % 50 seviyesine şarj edin.

Tüm bilgilerinizi yedekleyin, işlemler sırasında bilgileriniz silinecektir.

Settings – About phone menüsüne gidin ve buradaki Build Number seçeneğine art arda 7 kez dokunarak Developer Options menüsünü etkinleştirin. Daha sonra Settings menüsünde beliren Developer Options ‘a giderek USB Debugging ve OEM Unlock kutucuklarını işaretleyin.

Gerekli dosyaları indirin.

Tüm bilgilerinizi yedekleyin, işlemler sırasında bilgileriniz silinecektir. menüsüne gidin ve buradaki seçeneğine art arda 7 kez dokunarak menüsünü etkinleştirin. Daha sonra menüsünde beliren ‘a giderek ve kutucuklarını işaretleyin. Gerekli dosyaları indirin. Bootloader kilidini kaldırın.

İndirmeler

TWRP Recovery Yüklemek

ADB kurulum dizinine erişin. TWRP dosyasını indirin. Dosyayı recovery.img şeklinde yeniden adlandırın. ADB kurulum dizinine transfer edin.

Bu dizinde boş bir alanda Shift + Sağ tıklama yapın ve açılan menüdeki Open Command Prompt Window seçeneğine tıklayın. Komut istemi aracı açılacaktır.

Akıllı telefonunuzu bilgisayarınıza bağlayın. adb reboot bootloader komutunu girin. Cihaz bootloader modunda açılacaktır.

TWRP imajını flash’lamak için fastboot flash recovery recovery.img komutunu kullanın.

fastboot oem reboot-recovery komutu ile cihazı yeniden başlatın.

Root Erişimini Sağlamak

SuperSU dosyasını indirin ve akıllı telefonunuza kopyalayın.

Cihazı kapatın. Güç ve ses artırma butonlarına basılı tutarak recovery modunda çalıştırın.

Swipe to Allow Modifications uyarısı gelince kutucukta kaydırma hareketi yapın.

Install seçeneğine dokunun. SuperSU dosyasını seçin ve flash’lama için gerekli olan kaydırma hareketini uygulayın.

İşlem tamamlanınca akıllı telefonu yeniden başlatabilirsiniz.

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