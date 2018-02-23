Huawei P20 Telefonu Çift Kamerasıyla Görüntülendi

Huawei P20 akıllı telefonu 27 Mart’ta Paris’de düzenlenecek etkinlikte duyurulacak. TENAA sayesinde cihazın fotoğraflarını bir ay öncesinden görebiliyoruz. Kod adı EML-TL00 ve Çinli web sitesi üzerinden dört bir köşesi detaylıca incelenebiliyor. Dikey bir çift kamera düzeneği mevcut ve ön yüzünde yine özçekim için çift kamera bulunuyor.

Üç lensli kamera iddialarını duymuş olsak da dikey hizalama aslında lazer otomatik odaklanma ve çift LED flaş için tercih edilmiş. Bunların her biri alt alta yerleştiriliyor. Huawei logosu da aynı tasarımı takip ediyor.

Önde iki kamera lensi merkeze birbirine yakın yerleştirilmiş ve bu yüzden çentik konusu hâlâ gündemde. Parmak izi okuyucusu ekranın altında olacak, tıpkı Huawei P10 gibi. Ses kontrolcüsü ve güç butonu ise yerlerini korumakta.