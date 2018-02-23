Moto G6 Geekbench Sonuçları Geldi

İddialar bir süredir Moto G6’nın piyasaya girmek üzere olduğuna işaret ediyordu. Önce bazı donanım özelliklerine rastlanmış ve ardından fotoğraflar gün yüzüne çıkmıştı. Şimdiyse telefon şaşırtıcı biçimde Geekbench üzerinde listelendi. Bazı özelliklerinin de görüldüğü testte cihazın resmi olarak Moto G6 şeklinde isimlendirildiğini görüyoruz. Aynı zamanda Snapdragon 625 çalıştırıyor ve 3 GB RAM’i var.

Cihazın tek çekirdek performansı 709 ve çoklu çekirdek performansı ise 3582. Moto G5 Plus’ın ulaştığı rakamlardan biraz farklı olsa da (aynı çipseti kullanıyor) Geekbench’in farklı sürümlerinden dolayı sonuçlar değişkenlik gösterebilir.

Yeni orta sınıf telefon Android Oreo yüklü. Diğer özellikleri ise 12 MP + 5 MP çift kamera, 16 MP özçekim kamera ve 3,000 mAh batarya. Ekranı 5.7 inç ve çözünürlüğü ise Full HD+ yani 2160 x 1080 piksel.