Nokia 7 Plus Siyah ve Beyaz Renkleriyle Görüntülendi

Nokia 7 Plus bu aralar sızıntılarda başı çekenler arasında. Telefonun işlenmiş görüntülerini görmüş ve bir de canlı gizli çekim fotoğrafı ile karşılaşmıştık. Şimdiyse daha fazlası var. Her iki renk seçeneği de ortaya çıktı.

Nokia 7 Plus birkaç gün içinde MWC’de tanıtılmış olacak (birkaç diğer model ile birlikte). HMD’nin ilk 18:9 en-boy oranına sahip akıllı telefonu olma özelliğine sahip ve Snapdragon 660 çalıştırıyor. Yani Nokia 8 ile rekabet etmeyecektir.

İlginç şekilde Android One kullanma ihtimali var ve kendisini AOSP’ye HDM’nin stok çözümüne kıyasla daha yakın yapıyor.