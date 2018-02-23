Samsung Galaxy A3 2016’da sürüm düşürme (Downgrade) işlemi için izlenmesi gereken aşamaları ele alacağız. Samsung’un ülkemizde ilgi gören ve çok satan akıllı telefon modellerinden olan Galaxy A3 2016 cihazı için son olarak Android 7.0 Nougat güncellemesi yayınlanmıştı. Akıllı telefonunuzun yazılım güncellemesi alması elbette bir kazanım. Android’in yeni versiyonunun getirilerinden yararlanabiliyorsunuz, aynı zamanda önemli güvenlik açıkları da bu güncellemeler ile kapatılıyor. Fakat güncellemeler sonrasında cihazlarda pil ömrü azalabiliyor, bazen beklenmedik sorunlar yaşanabiliyor. Kullanıcılar arayüz değişikliklerinden memnun olmayabiliyor.

Biz açıkçası istisnai durumlar haricinde sürüm düşürme yani downgrade işlemini önermiyoruz fakat siz yine de Samsung cihazınızda işletim sistemi versiyonunu düşürmek isteyebilirsiniz. Bunun için gerekli hazırlıkları yapmanız ve rehberimizdeki aşamaları izlemeniz lazım. Samsung Galaxy A3 2016’da sürüm düşürme (Downgrade) işlemi kolayca halledilebiliyor.

Samsung Galaxy A3 2016’da Sürüm Düşürme (Downgrade)

Akıllı telefonunuzu şarj edin.

Bilgisayarınıza Samsung USB sürücüsünü yükleyin.

yükleyin. Odin yazılımını indirin.

yazılımını indirin. Cihazınızı Android Nougat versiyonundan Android Marshmallow versiyonuna döndürmek için Android 6.0.1 Marshmallow stock ROM dosyasını indirin. Bağlantıda Galaxy A3 2016’nın SM-A310F model numaralı versiyonu için Türkiye firmware’i mevcut.

NOT: Cihazınız ithalatçı garantili ise Google Play mağazasından Phone Info Samsung uygulamasını indirin ve çalıştırın. CSC kodu sekmesinden cihazınızın hangi ülke varyantında olduğunu öğrenin. Uygun Marshmallow firmware paketini SamMobile sitesinden bulabilirsiniz.

Galaxy A8 2016 akıllı telefonunuzda Ayarlar kısmına girin ve Geliştirici seçenekleri‘ni bulun. Geliştirici seçeneklerinin alt kısmında bulunan USB hata ayıklama modunu aktif edin.