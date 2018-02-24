Android‘li akıllı telefonlara zil sesi eklemek için izlenmesi gereken aşamaları ele alıyoruz. Android işletim sistemi kullanıcılara cihazlarını diledikleri gibi özelleştirmelerine olanak tanıyor. Launcher’ı mı sevmediniz? Yeni bir launcher yükleyebiliyorsunuz. Gri renkteki klavyeden sıkıldınız mı? Sayısız alternatif klavye çözümünden birisine geçiş yapabiliyorsunuz. Peki zil sesini değiştirmek mi istiyorsunuz? Bunun için de çok fazla zahmete katlanmanıza gerek kalmıyor. Android‘li akıllı telefonlara zil sesi eklemek oldukça kolay.

Android: Zil Sesi Eklemek

Yeni zil sesleri bulabileceğiniz çeşitli kaynaklar var fakat biz Zedge uygulamasını kullanmanızı önereceğiz. Google Play mağazasından yüklenebilen bu uygulama cihazınıza yeni zil sesleri ve duvar kağıtları kazandırıyor. Öncelikle uygulamayı Google Play mağazasında aratarak ya da aşağıdaki widget’a dokunarak akıllı telefonunuza yükleyin.

Kurulumun ardından uygulamayı çalıştırın. Zil seslerini inceleyin. Beğendiğiniz bir zil sesini cihaza atamak için:

Ekranın ortasında yer alan indirme butonuna dokunun.

Set ringtone seçeneğini kullanın.

Allow seçeneğine dokunarak Zedge uygulamasının zil sesini değiştirebilmesine olanak tanıyın.

Settings‘e giderek uygulamanın zil sesi gibi sistem ayarlarını değiştirebilmesi için gerekli izni sağlayın.

Allow modify system settings‘e dokunun.

Geri butonuna dokunarak Zedge uygulamasına döndüğünüzde zil sesinin güncellendiği uyarısını göreceksiniz.

Farklı bir kaynaktan zil sesi edinmiş olabilirsiniz. Solid Explorer gibi bir dosya yöneticisinden de yardım alarak bu zil sesini kullanmanız mümkün.

Öncelikle cihaza aktarmış olduğunuz zil sesini kopyalayın. Dosya yöneticinizle cihazın dahili depolama birimi dizinine erişin. Ringtones klasörüne gidin. Zil sesini oraya yapıştırın.

Android’de Settings menüsüne girin. Sound‘a dokunun. Bazı cihazlarda bu menü yerine Sound and Display veya Personalization olabilir.

Phone ringtone‘a dokunun.

Burada klasöre kopyalamış olduğunuz zil sesini de bulabileceksiniz. Yeni zil sesinizi seçin. Save veya OK seçeneğini kullanın.

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