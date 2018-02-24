HTC Desire 630 root ve TWRP recovery yüklemek için izlenmesi gereken aşamalara bakıyoruz. Android’li akıllı telefonlarda root erişimi sağlanarak cihazda ileri düzey özelleştirmeler yapılabiliyor, normalde kullanılamayan bazı root araçlarından faydalanılabiliyor ve custom ROM yüklenebiliyor. HTC Desire 630 akıllı telefonda root işlemi için öncelikle bootloader kilidinin kaldırılması ve TWRP recovery kurulumu gerekmekte. İşlemlerin çeşitli riskler içerdiğini, garantiyi sonlandırdığını ve kurulum sırasında / sonrasında meydana gelebilecek sorunlarda sorumluluğun tamamen size ait olduğunu belirtelim.

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