Telefonunuzun arka kapağının renginden sıkılmış olabilirsiniz veya yere düştüğü için zarar görmüş olabilir. Arka kapağınızda değişim yaparak çözüm sağlayabilirsiniz. Bu yazımızda Samsung Galaxy A5 (2016) Arka Kapak değişimi işleminin nasıl yapılacağını anlatacağız. İşlem sonrasında karşılaşabileceğiniz hata veya sorunların sorumluluğunun kendinize ait olduğunu unutmayınız.

Gerekli olan ekipmanlar

Sıcak hava tabancası

Plastik kart

Samsung Galaxy A5 (2016) Arka Kapak Değişimi

Öncelikle telefonunuzun arka yüzeyine sıcak hava uygulamanız gerek. Bunun için sıcak hava tabancanızı kullanabilirsiniz. Eğer sıcak hava tabancanız yok ise, ısıtma makinesi veya saç kurutma makineniz işe yarayabilir.

Belirli bir süre sıcak hava uygulaması yaptığınız arka kapağınızı kaldırmanız gerek. Bu işlemi gerçekleştirmek için elinize plastik bir kart alın. Kesici veya sivri uçlu aletler kullanmayın ki kasaya zarar vermesin.

Plastik kartınızla boydan boya ilerledikten sonra arka kapağınız kalkacaktır. Arka kapağınızı yerinden çıkartırken dikkat etmeniz gerek. Eğer yavaş davranmazsanız kırılabilir. Şimdi ise yeni arka kapağınızın koruyucu jelatinini çıkartın. Ardından telefonunuzu sabit tutarak yeni arka kapağınızı monte edebilirsiniz.

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