Telefonunuzun bataryası yıpranmış veya arızalanmış olabilir. Buna çözüm olarak bataryanızı değiştirmeniz gerek. Bu yazımızda Samsung Galaxy A5 (2016) Batarya değişimi işleminin nasıl yapılacağını anlatacağız. Siz de anlattığımız adımları dikkatle izlerseniz başarılı bir sonuç elde etmiş olursunuz. İşlem sonrasında karşılaşabileceğiniz hata veya sorunların sorumluluğunun kendinize ait olduğunu unutmayınız.

Gerekli olan ekipmanlar

Vantuz

Sıcak hava tabancası

Plastik kart

Cımbız

Samsung Galaxy A5 (2016) Batarya Değişimi

İşleme başlamadan önce Samsung Galaxy A5’in kapalı duruma getirilmesi gerek. Güç tuşuna basılı tuttuktan sonra karşınıza gelen ekranda Kapat seçeneğine basın. Telefonunuzun kapatılmasını onaylamak için ise Tamam seçeneğine basın.

Arka kapağın daha kolay sökülebilmesi için sıcak hava tabancası ile yüzeye sıcak hava uygulayın. Eğer sıcak hava tabancanız yoksa saç kurutma makinesi de olabilir. Belirli bir süre boyunca telefonunuzun arka yüzeyini ısıtın.

Vantuzu arka kapağınıza yapıştırın. O sabit olarak orada dururken plastik kartınız ile kapağın arasına giriş yapın. Takılı kaldığınız yerlerdeki yüzeye sıcak hava uygulayın. Plastik kart ile boydan boya ilerleyin.

Yavaşça arka kapağınızı yerinden kaldırın. Eğer aceleci davranırsanız kapağınızın kırılma ihtimali var. Sonrasında ise SIM kart yuvanızı ve hafıza kartı yuvanızı yerlerinden çıkartın.

Görselde kırmızı ile işaretlediğimiz vidaları sadece gevşetin ve yerinden çıkartmayın. Ama yeşil ile gösterdiğimiz vidaları sökün ve yerlerinden çıkartın. Anakart ile telefonunuzun kasasını birbirinden ayırın.

Bataryanın sol tarafında yer alan işaretli bağlantı kablolarına yönelin. Sarı olanı yerinden kaldırın ve alt kısımdakini de cımbız ile yerinden çekin. Şimdi ise kameranın altına yer alan vidayı sökün.

Bu sayede Anakartınızı yerinden çıkartabilirsiniz. Bataryanızı sökmek için bir cımbız veya sivri uçlu alet kullanabilirsiniz. Yeni bataryanızı yuvasına yerleştirdikten sonra Anakartınızı yerine takmanız gerek.

Az önce yapmış olduğunuz işlemlerin tam tersini uygulayacağız. Bataryanın sol tarafındaki bağlantı kablolarını yerlerine geri bağlayın. Anakartın sabit durabilmesi için kameranın altındaki vidayı sıkın.

Ardından telefonunuzun kasasını ve Anakartınızı birleştirin. Kasanın yüzeyindeki gevşetmiş olduğunuz vidaları tek tek sıkın. En alttaki sökmüş olduğunuz iki vidayı da yerlerine takın. Tüm vidaların sıkıldığına emin olduktan sonra arka kapağınızı takabilirsiniz.

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