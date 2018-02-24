Sony Xperia XZ1 Compact’a Android 8.1 Oreo yüklemek için izlenmesi gereken aşamalara bakacağız. Sony’nin güncel üst düzey akıllı telefon modellerinden Xperia XZ1 Compact başarılı donanımsal özellikleri 4.6 inç genişlikli ekranıyla derli toplu bir yapıda sunuyor. Taşınabilirliği ile ön plana çıkan cihaz Android 8.0 Oreo işletim sistemini çalıştırıyor.

Akıllı telefon her ne kadar Android 8.0 Oreo versiyonunu kullanan az sayıdaki cihazdan birisi olsa da akıllı telefona TWRP recovery yükleyip root attıysanız custom ROM dünyasını deneyimliyor olabilirsiniz. Cihazda geliştirici modpunk‘un hazırladığı Lineage OS 15.1 custom ROM çözümü ile Android 8.1 Oreo işletim sistemi versiyonuna geçiş yapabilirsiniz.

ROM henüz yeni olduğu için sorun ve eksikleriyle ilgili yeterli bilgi yok. Hemen her custom ROM çözümünde olduğu gibi bu ROM’un da çeşitli sorun ve eksikleri olabilir. Bu nedenle ROM’u flash’lamadan önce nandroid yedeğinin alınması önem teşkil ediyor. Kişisel bilgileriniz için buradaki uygulamalardan birisini kullanarak yedek almanız öneriliyor. USB Debugging seçeneği etkinleştirilmeli. Cihazı yeteri kadar şarj ettiğinizden emin olun.

Sony Xperia XZ1 Compact’a Android 8.1 Oreo Yüklemek (Custom ROM)

NOT: Custom ROM yüklemelerinin ardından cihazda bazı bileşen, uygulama ve servisler sorun çıkarabilir veya hiç çalışmayabilir. Stock ROM’a geri dönmek durumunda kalabilirsiniz. İşleme başlamadan önce bu risklerin olduğunu aklınızdan çıkarmayın. Sorumluluğun tamamen kendinizde olduğunu unutmayın.

Akıllı telefon zaten Android 8.0 Oreo versiyonunu çalıştırdığı için yalnızca Android 8.1 versiyonuna geçmek amacıyla TWRP recovery kurulumu gibi kompleks işlemlere girmenizi öneremeyiz. Üstelik işlemler cihazı garanti kapsamı dışında bırakacak. Ama daha önceden bu dünyaya adım attıysanız ve custom ROM deneyimlemeyi seviyorsanız sıkıntı yok. Tabii öncelikle nandroid yedeği oluşturmayı ihmal etmeyin.