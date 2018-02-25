Nokia 3 Android 8.1 Beta Gelecek Hafta Başlıyor

Nokia’nın 2017’de çıkardığı bütçeye uygun akıllı telefon çözümü Nokia 3 Android 8.1 beta alacak. Güncelleme önümüzdeki hafta, 26 Şubat pazartesi günü Juho Sarvikas MWC keynote için sahnedeyken indirilmeye sunulacak.

İlgilenenlerin Nokia Beta Labs programına kayıt olması gerekecek ve bu sayede zamanı geldiğinde beta güncellemesini alabilecekler. Nokia’nın final sürümünü ne zaman piyasaya çıkaracağı ile ilgili henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

Nokia 3’ün Android 8.1 güncellemesini almasının ardından sıranın Nokia 2’ye geleceği tahmin ediliyor. Telefonun benzer şekilde önce beta programına dahil edileceği düşünülüyor. Gelişmelerden haberdar olmak için takipte kalın.