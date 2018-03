Yeni Amiral Gemileri Nokia 8 Sirocco ve Nokia 7 Plus

Nokia Mobile World Congress 2018 için hazırlamış olduğu dört yeni akıllı telefonunu tanıttı. Android One (Go Edition) Nokia 1, Nokia 7 plus, Nokia 8 Sirocco ve daha önce resmi duyurusu yapılan Nokia 6 (2018).

Nokia 7 Plus

Nokia 7 Plus HMD’nin yeni sahibi olduğu Nokia’nın ilk 18:9 en-boy oranına sahip telefonu ve aynı zamanda ilk Snapdragon 660 çalıştıran Nokia.

6 inç 2160×1080 piksel ekran IPS LCD özelliklerine sahip ve 1500:1 kontrast oranı ile 500 nit parlaklık sunuyor.

Nokia 7 Plus tek bir alüminyum bloktan üretilmiş ve sonrasında seramik bir doku kazandırılmak için altı katman boya kullanılmış. Sonuç ise elde yumuşak bir his bırakan, antenleri gizlenmiş ve tutması kolay bir telefon.

Bakır görünümlü çerçeveler sabit kalmak suretiyle cihaz Siyah ve Beyaz renkleriyle geliyor. Bakır rengi ise kamera, Nokia logosu ve butonlar üzerinde kullanılmakta.

Nokia 7 Plus’ın arkasında yeni çift kamera sistemi var. Bu bir adet 12 MP ana kamera ve ikincil bir 12 MP 2x telefoto kamera ile desteklenmiş. Kameralar sırasıyla f/1.75 lens ve f/2.6 lens açıklığına sahipler. Özçekim kamerası 5 MP ve ana kamera ile aynı piksel genişliğini sunuyor (1.4um). Parlak geniş açılı lensi f/2.0 açıklığında ve 84 derece FOV değerine sahip. Her üç kamera da Zeiss marka.

Snapdragon 660 çipsetini kullanan Nokia 7 Plus’da 4 GB RAM mevcut. 64GB dahili depolama ve microSD kart desteği bulunuyor.

Nokia 7 Plus hem tek hem de çift SIM seçenekleri ile sunulacak ve 399 Euro’dan nisan ayında satışa sunulacak.

Nokia 8 Sirocco

Nokia 8 Sirocco teknik olarak daha üst sınıf bir cihaz ve her ne kadar daha yeni bir telefon izlenimi uyandırsa da kağıt üzerinde Nokia 8’in gelişmiş hali denebilir.

Nokia 8’de QHD çözünürlükte 16:9 5.3 inç LCD ekran varken Nokia 8 Sirocco 16:9 5.5 inç QHD p-OLED ekran ile geliyor. Çipset Snapdragon 835 ve 6 GB RAM mevcut.

Nokia 8 Sirocco önceki sürümün alüminyum gövdesini bir kenara bırakıyor ve her iki yüzeyde de Gorilla Glass 5 kullanıyor. Ortada kalan çerçeve ise paslanmaz çelikten.

Arkada kullanılan cam sayesinde Nokia 8 Sirocco Qi kablosuz şarj desteğine sahip.

Nokia 8 Sirocco aynı zamanda IP67 su ve toza dayanıklılık ile IP54 sıçrama direnci sertifikalarını taşıyor.

Nokia 8 Sirocco Nokia 7 Plus’ın 12 MP normal ve 12 MP geniş açı kamerasını kullanıyor.

Piyasaya sunulduğunda Nokia 8 Sirocco’yu nisan ayında 749 Euro’dan alabileceksiniz.