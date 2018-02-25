Telefonunuz düştüğü sırada kamera kısmı çıkıntılı olduğu için ilk darbeyi oradan almış olabilir. Kullanılamaz hale gelen kameranızı değişim işlemi yaparak yenileyebilirsiniz. Bu yazımızda Samsung Galaxy A5 (2016) Kamera değişimi işlemini ele aldık. İşlem sonrasında karşılaşabileceğiniz hata veya sorunların sorumluluğunun kendinize ait olduğunu unutmayınız.

Gerekli olan ekipmanlar

Pena

Kart

Sıcak hava tabancası

Tornavida

Sökme aparatı

Samsung Galaxy A5 (2016) Kamera Değişimi

Öncelikle telefonunuzu kapatmanız gerekiyor. Bunun için Güç tuşuna basılı tutun. Karşınıza gelen ekranda Kapat seçeneğine dokunun. Telefonunuzun kapanmasını onaylamak için Tamam seçeneğine basın.

Şimdi ise sıcak hava tabancası yardımıyla telefonunuzun arka yüzeyini ısıtın. Eğer sıcak hava tabancanız yok ise kurutma makinesi veya ısıtma makinesi de olabilir. Yeteri kadar ısıttıktan sonra işleme başlayabilirsiniz.

Kapağınızı kaldırmak için sökme aparatınızla yavaş bir giriş yapın. Ardından metal sökme aparatınız arka kapakta sabit dururken kartınızı sıkıştırın. Boydan boya ilerlemek için metal sökme aparatınızı kullanmayın.

Kart ile yavaş yavaş ilerleyin. Takıldığınız yerde sıcak hava tabancası ile yüzeye ısı uygulayın. Geçtiğiniz yerlere pena sıkıştırabilirsiniz. Ardından kartınızı tamamen kapağınızın altına sürün. Yukarıdan aşağıya doğru ilerlerken kapağınız yerinden kalkacaktır.

Arka kapağınızı kaldırdıktan sonra telefonunuzun kasasında yer alan vidaları sökmeniz gerekiyor. Yukarıdaki görselden vidaların yerlerini görebilirsiniz. Vidaların hepsinin söküldüğüne emin olun ve onları güvenilir bir yere koyun. SIM kartınızı ve hafıza kartınızı yuvalarından çıkartmayı unutmayın.

Kasanızı ekrandan ayırdıktan sonra karşınıza Anakart gelecektir. Kameranın sol tarafında yer alan iki adet bağlantı noktası var. Onların bağlantılarını uçlarını yuvalarından kaldırın. Ardından kameranın alt kısmında bulunan vidayı sökün. Sökme aparatınızla yavaşça Anakartınızı kaldırın.

Düz uçlu bir aparat yardımıyla kameranızın bağlantı noktasını yuvasından sökün. Yeni kameranızı yuvasına yerleştirin. Şimdi ise Anakartınızı geri monte edin. Kameranın alt kısmına yer alan vidasını takmakla başlayın.

Sonrasında sol üst köşedeki bağlantı noktalarını yerlerine takın. Kasanızı anakartınızın üzerine kapatın. İşlemin başlarında sökmüş olduğunuz vidalarınızı, tornavida yardımıyla geri monte edin. SIM kart ve hafıza kartınızın yuvalarını yerlerine yerleştirin. Son olarak, arka kapağınızı takabilirsiniz.

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