Telefonunuzun kamera lensi hasar görmüş veya artık işlevsiz hale gelmiş olabilir. Bu sorununuzu kameranızı değiştirerek çözebilirsiniz. Bu yazımızda Samsung Galaxy J7 Kamera değişimi işleminin nasıl yapılacağını anlatacağız. İşlem sonrasında karşılaşabileceğiniz hata veya sorunların sorumluluğunun kendinize ait olduğunu unutmayınız.

Gerekli olan ekipmanlar

Pena

Tornavida

Sıcak hava tabancası

Sökme aparatı

Samsung Galaxy J7 Kamera Değişimi

İşleme başlamadan önce telefonunuzu kapatmanız gerek. Bunun için Güç tuşuna basılı tutun. Sonrasında karşınıza gelen ekranda Kapat seçeneğine basın. Telefonunuzun kapanmasını onaylamak için Tamam seçeneğine dokunun.

Telefonunuz kapandıktan sonra arka kapağınızı çıkartın. Ardından bataryanızı yuvasından kaldırın. Görselde göstermiş olduğumuz yerlerde bulunan vidaları tornavida yardımıyla sökün. Kameranızın sol altında yer alan bağlantı noktasının kapağını kaldırın ve sonrasında sarı kısmı yuvasından kaldırın.

Sivri uçlu bir aparat yardımıyla Anakartınızı kasadan ayırın. Öte yandan ekranınıza gelerek sıcak hava tabancanız ile ısı uygulayın. Eğer sıcak hava tabancanız yok ise, saç kurutma makinesi veya ısı makinesi de iş görür.

Yeteri kadar ekranınızı ısıttıktan sonra sökme işlemine geçebilirsiniz. Sökme aparatınız ile ekrana yavaşça giriş yapın. Bir yandan da penalarınızı yanlara sıkıştırın. Diğer bir pena ile boydan boya ilerleyin. Ardından kasanız ve ekranınızı birbirinden ayırın.

Şimdi ise Anakartınıza dönerek kameranızın üst köşesinde yer alan vidayı sökün. Eğer vidayı sökmezseniz kameranızın bulunduğu kısmı çıkartamazsınız. Vidanızı söktükten sonra kameranızı Anakarttan ayırabilirsiniz.

Düz uçlu bir aparat yardımıyla eski kameranızı yuvasından çıkartın. Yeni kameranızı bağlantı noktasına iyice oturtarak üzerinden hafif baskı uygulayın. Kameranızın, yuvasına iyice yerleştiğinden emin olduktan sonra işlemlere devam edebilirsiniz.

Anakartınızın telefona sabitlemek için kameranın üst köşesinde yer alan vidanızı sıkmayı unutmayın. Ardından bataryanızı doğru bir şekilde yuvasına yerleştirin.

Kasanızı ve ekranınızı birleştirdikten sonra sol taraftaki bağlantı noktasını geri takın. Bu sırada bağlantı noktasının kapağını takmayı unutmayın. Önceden sökmüş olduğunuz vidaları yerlerine monte edin. Vidaların sıkıldığından emin olduktan sonra arka kapağınızı takabilirsiniz.

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