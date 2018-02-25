Bazı kullanıcılar Android Oreo’ya güncellenmiş Samsung Galaxy S8’de güncelleme sorunları ile karşılaşabiliyor. Bu güncelleme sorunlarının çözümünü araştırıyorsanız yazımızı okumaya devam edin…

Samsung Galaxy S8 Android Oreo Güncelleme Sorunları ve Çözümleri

1- Yeniden Başlatma ve Açılmama Sorunu

Android Oreo güncellemesi alan Samsung Galaxy S8’e sahip bazı kullanıcılar, telefonun yeniden başlatma sorunu ile karşı karşıya kalıyor. Sorunun çözümü için Android Oreo’nun hataları iyileştiren bir güncelleme paketini kullanıcılara sunması gerekiyor. Sorunun Android Oreo güncellemesinden sonra meydana geldiğini düşünüyorsanız, Android Oreo’nun bu sorun için sunacağı çözüm önerisini bekleyin. Telefonunuzu teknik servise vermeniz durumunda bile sorun halen daha devam edebilir.

2- SMS Bildirimleri Sorunu

Gelen kısa mesajların bildiriminin alınmaması, Android Oreo güncellemesi ile Samsung Galaxy S8’de oluşan güncelleme sorunları arasındadır. Bu sorunun çözümü için Ayarlar > Uygulamalar > Mesajlar‘a gidin ve Varsayılan Yap‘a dokunarak Mesajlar seçeneğine tıklayın. Son olarak Diğer Ayarlar > Bildirimler‘e gidin. Bildirim Tonu‘na basılı tutun, SMS geldiğinde hangi bildirim tonuyla uyarılmak istediğinizi seçin.

3- Rastgele Titreme Sorunu

Rastgele titreme sorunu için telefonunuzu kapatın ve daha sonra telefonu açarken Sesi Artır + Bixby + Güç tuşuna aynı anda basılı tutun. Kurtarma Modu ekranı açıldığında tuşlara basmayı bırakın. Bu ekrandaki seçeneklerden Önbelleği Temizle‘ye gelin. Önbelleği Temizle seçeneğine gelmek için Ses Kısma tuşunu kullanabilirsiniz. Üstüne geldiğiniz seçeneği seçmek için Güç tuşunu kullanın. Evet ve Hayır seçeneklerinin bulunduğu ekrana geldiğinizde de işlemi onaylamak için Evet‘i seçin.

4- Samsung Smart Switch Yedekleme Sorunu

Samsung Smart Switch, Samsung cihazlardaki fotoğrafların, videoların ve diğer verilerin yedeklenmesini sağlar. Android Oreo güncellemesi Samsung Smart Switch’in işini yapmasına engel oluyorsa Kişiler‘in Samsung Smart Switch ile senkronize edilmesini devre dışı bırakın.

Samsung Galaxy S8’te Android Oreo Güncellemesi İle Oluşan Güncelleme Soruları ve diğer tüm konular hakkında sorularınızı bize forumumuz üzerinden yeni konu açarak iletebilirsiniz. Forumumuza buraya tıklayarak gidebilirsiniz.