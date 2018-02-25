Samsung Galaxy S9 ve S9+ Fiyatı Sızdı, Plus Modeli Note 8 Kadar Pahalı

Samsung Galaxy S9 ve S9+ fiyatı sızdı. İspanyolca bir kitapçıkta yer alan bilgilerin arasında yeni kamera özellikleri dahi bulunuyor.

Samsung Galaxy S9 ve S9+ Fiyatı

Galaxy S9 850 Euro ve S9+ ise 1,000 Euro olacak. Note 9 için bunun ne anlama geldiğini merak ediyoruz doğrusu. Şu anki Note 8 ilk çıktığında 1,000 Euro fiyata sahipti. Plus ile normal model arasındaki fiyat farkı önceleri 100 Euro iken (800 Euro ve 900 Euro) şimdi 150 Euro olmuş durumda.

Aynı zamanda Super Slow Motion özelliğine dikkat edin. Saniyede 900 kare video kaydı yaptığı söylenmiş; birkaç ay önce çıkan haberde Samsung’un yeni bir sensör geliştirdiği ve bunun 480 kare/saniye performansına sahip olduğu iddia ediliyordu. Kitapçıkta lens açıklığının f/1.5 olduğu belirtiliyor.

Hepsi bununla sınırlı değil; yarınki etkinliğin ardından kısa bir ön sipariş döneminin başlatılacağı belirtilmiş ve bunun ardından S9 ikilisinin satışa sunulacağı söylenmiş. Eğer şimdiden para biriktirmeyi düşünüyorsanız fazla bir zamanınız kalmadı. Galaxy S9 ve S9+ fiyatı hakkında bildiklerimiz bunlar. Daha fazlası için takipte kalın.