Sony Xperia XZ2 Kablosuz Şarj Ünitesi ile Görüntülendi

Sony bir neden ötürü telefonlarında kablosuz şarj özelliğini nadiren kullanmayı tercih ediyor. Hatta bir servis sağlayıcı bunu özellikle talep etmezse sanki hiç koymayacaklarmış gibi bir yaklaşım içerisindeler. Ancak tüm her şey bu pazartesi günü değişebilir. Çünkü sızdırılan bir görselde Sony Xperia XZ2 kablosuz şarj ünitesi üzerinde mutluca şarj olurken gösterildi.

İlk bakışta ailenin bir diğer üyesi olan XZ2 Compact mi yoksa normal XZ2 mi olduğunu ayırt etmek pek mümkün değil. Ancak bu kardeş cihazların birbiriyle rekabet etmemeleri adına büyük ihtimalle yalnızca normal XZ2 bu özelliğe sahip olacak.

Sızdırılan bilgilerde hangi standardın kullanıldığına değinilmiyor. Fakat bir tahmin yürütmek istesek Xperia Z3v’de bulunan PMA’in yerine yeni telefonlar tarafından kullanılan Qi standardı derdik.