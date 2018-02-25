Xiaomi Redmi Note 5 Pro‘da Yüz Tanıma İle Ekran Kilidini Açmak için izlenmesi gereken aşamalara bakacağız. Çin merkezli teknoloji firması Xiaomi, güncel üst düzey akıllı telefon modellerinden Redmi Note 5 Pro için yayınladığı OTA güncellemesiyle (MIUI 9.2.4.0) cihaza önemli bir özellik kazandırdı. Face Unlock adını taşıyan bu özellik sayesinde akıllı telefon kullanıcıları ekran kilidini yüz tanıma işlemi gerçekleştirerek kolayca açabilecek.

Redmi Note 5 Pro’nun ön yüzünde 20 MP çözünürlüklü bir kamera var. Bu yüksek çözünürlüklü kameranın sunduğu önemli bir avantaj söz konusu. Yüz tanıma algoritması kullanıcının yüzünü 500 milisaniye gibi kısa bir sürede tarayıp kilidi hızla devre dışı bırakabiliyor.

Xiaomi Redmi Note 5 Pro: Yüz Tanıma İle Ekran Kilidini Açmak

Face Unlock özelliğini etkinleştirmeden önce ayarlamadıysanız kilit ekranı için bir parola oluşturun. Cihazda başarılı bir parmak izi okuyucu da bulunmakta, tavsiyemiz Face Unlock’u etkinleştirmeden parmak izinizi de tanıtmanız yönünde olacak. Face Unlock’u etkinleştirmek için:

Akıllı telefonda Settings menüsüne gidin.

System & Device bölümüne doğru kaydırma yapın.

Lock screen & password seçeneğine dokunun.

Add face data‘yı seçin.

Mevcut parolanızı doğrulayın ve Next‘e dokunun.

Yönergeleri okuyun ve Next ile devam edin.

Yüzünüzü ekrandaki oval kısımda ortalanacak şekilde konumlandırın. Tarama işlemi tamamlanınca Done butonuna dokunun.

İlk denemenizde başarısız olabilirsiniz, birkaç kez tarama yapmanız istenebilir.

Özelliğin çalışması için güç butonuna basmanız ve kilit ekranını görüntülemeniz lazım. Yüzünüz bazen ilk denemede doğrulanamayabilir, birkaç kez deneme yapmanız gerekebilir. Parmak izi okuyucunun daha güvenli bir sistem olduğu unutulmamalı.

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