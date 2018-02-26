HTC 10 Android Oreo güncellemesi ile ilgili önemli bir gelişme söz konusu. Duruma bakılırsa Tayvan merkezli teknoloji firması HTC’nin 10 modeli akıllı telefonu Hindistan’da Android Oreo güncellemesini almaya başladı. Güncelleme cihazlara OTA yoluyla ulaştırılıyor, güncelleme bildirimini henüz almamış olan kullanıcıların biraz sabretmeleri gerekecek.

HTC 10 Android Oreo Güncellemesi Dağıtımda

Güncelleme paketi HTC 10 akıllı telefona yeni Android versiyonuna ek olarak Jio VoLTE özelliğini de kazandırıyor.

HTC 10 için Android Oreo güncellemesi tıpkı diğer popüler modellerde olduğu gibi öncelikle dağıtılmaya başlandı ve dağıtım sonra durduruldu. Güncelleme bir süre sonra tekrar dağıtıma girdi. Tabii ABD gibi ülkelerde operatörlerin kendi güncelleme takvimleri var, örneğin HTC 10 kullanan Sprint aboneleri Android Oreo güncellemesini 12 Şubat’ta almaya başlamıştı.

Mayıs 2016’da raflardaki yerini alan HTC 10 akıllı telefon 145.9 x 71.9 x 9 mm boyutlarında ve 161 gram ağırlığında. Cihazın 5.2 inç genişlikli Super LCD5 kapasitif dokunmatik ekranı 2560 x 1440 piksel çözünürlük değerine sahip. Akıllı telefona güç veren Qualcomm’un üst düzey Snapdragon 820 yongasetinde çift 2.15 GHz Kryo, çift 1.6 GHz Kryo işlemci çekirdeği ile Adreno 530 grafik işlemcisi bulunmakta.

4 GB RAM, 32 / 64 GB kapasiteli dahili depolama birimi ve depolama alanını genişletmek için 256 GB’a kadar kapasitedeki microSD kartları destekleyen hafıza kartı yuvası var. Arka yüzdeki 12 MP çözünürlüklü f/1.8 ana kamera 1/2.3″ sensör, 1.55 µm piksel boyutu, optik imaj stabilizasyonu, iki tonlu çift LED flaş gibi detaylar sunuyor. Ön yüzde ise 5 MP çözünürlüklü f/1.8 selfie kamerası hazır durumda. 3000 mAh kapasiteli pille gelen akıllı telefonun kutusundan Android 6.0.1 Marshmallow işletim sistemiyle çıktığını, sonrasında Android 7.0 Nougat güncellemesini aldığını hatırlatalım.

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